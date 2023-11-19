اليرموك تتقدم 15 درجة بتصنيف التايمز للجامعات العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الثاني(بترا)- حققت جامعة اليرموك تقدماً كبيرا في ترتيبها بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، وحلّت في المرتبة الثالثة على المستوى المحلي والمرتبة 46 على المستوى العربي، محققة بذلك تقدما بمقدار 15 درجة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد اليوم الأحد، إن هذا التقدم الكبير في ترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، يعكس تميز الجامعة الحقيقي في مختلف المجالات البحثية، والتعليمية، ومستوى انفتاحها على العالم.

وأشار إلى أن اليرموك تسعى لمزيد من التقدم، وأنها ستستمر بتطوير وتحديث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف الحقول المعرفية.

--(بترا)

م ق/ ف م

19/11/2023 17:14:32