منتخب الشباب لكرة القدم يفوز على لبنان
التاريخ
11/19/2023 2:28:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاما على نظيره اللبناني 2-1، في لقاء ودي جمعهما اليوم الأحد، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وقدم المنتخب أداء جيدا خلال شوطي اللقاء، واستطاع قلب تأخره بهدف عند الدقيقة 26، للفوز بثنائية محمود ذيب في الدقيقة 44، وعودة الفاخوري في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.
--(بترا)
خ خ/م ف
19/11/2023 17:13:43
MENAFN19112023000117011021ID1107454025
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