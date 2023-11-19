منتخب الشباب لكرة القدم يفوز على لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاما على نظيره اللبناني 2-1، في لقاء ودي جمعهما اليوم الأحد، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقدم المنتخب أداء جيدا خلال شوطي اللقاء، واستطاع قلب تأخره بهدف عند الدقيقة 26، للفوز بثنائية محمود ذيب في الدقيقة 44، وعودة الفاخوري في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

--(بترا)

خ خ/م ف

19/11/2023 17:13:43