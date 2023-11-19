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المستقلة للانتخاب تطلق برنامج تدريب المدربين في إقليم الشمال

11/19/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 19 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال المعهد الانتخابي الأردني برنامج تدريب المدربين لإقليم الشمال كمرحلة أولى، في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن البرنامج يستهدف بناء قدرات 75 مدربا ومدربة سيناط بهم تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الإداريين، في الدوائر الانتخابية ضمن إقليم الشمال.
وأشارت إلى أن هذا النوع من التدريب يأتي لتعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تنفيذ تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الإداريين، وبما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز ضمانات النزاهة ورفع مهنية العاملين يوم الاقتراع.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
19/11/2023 16:59:35

MENAFN19112023000117011021ID1107454023

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