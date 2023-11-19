رئيس جامعة آل البيت والسفير المكسيكي يبحثان أطر التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 19 تشرين الثاني (بترا )- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامه نصير، لدى لقائه اليوم الأحد، السفير المكسيكي في المملكة روبرتو رودريغيز هيرنانديز والوفد المرافق، أطر التعاون الأكاديمي والثقافي مع الجامعة
واستعرض نصير، البرامج والخطط الطموحة التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، مؤكدا أهمية التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين.
بدوره، أشاد السفير المكسيكي بالمستوى الرفيع الذي تحظى به الجامعة، وأهمية التعاون معها في عدة مجالات وتخصصات، وتعزيز التبادل الثقافي والبحث العلمي.
إلى ذلك، ألقى السفير المكسيكي محاضرة تعريفية لطلبة قسم اللغة الإسبانية ، حول حضارة وتاريخ المكسيك وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.
--(بترا)
ه ق/ ف م
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19/11/2023 16:58:25
MENAFN19112023000117011021ID1107454022
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