رئيس جامعة آل البيت والسفير المكسيكي يبحثان أطر التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 19 تشرين الثاني (بترا )- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامه نصير، لدى لقائه اليوم الأحد، السفير المكسيكي في المملكة روبرتو رودريغيز هيرنانديز والوفد المرافق، أطر التعاون الأكاديمي والثقافي مع الجامعة

واستعرض نصير، البرامج والخطط الطموحة التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، مؤكدا أهمية التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين.

بدوره، أشاد السفير المكسيكي بالمستوى الرفيع الذي تحظى به الجامعة، وأهمية التعاون معها في عدة مجالات وتخصصات، وتعزيز التبادل الثقافي والبحث العلمي.

إلى ذلك، ألقى السفير المكسيكي محاضرة تعريفية لطلبة قسم اللغة الإسبانية ، حول حضارة وتاريخ المكسيك وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.

--(بترا)

ه ق/ ف م

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19/11/2023 16:58:25