مسيرة تضامنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 19 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية دعما لأهل غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وشاركت في المسيرة، لجنة التربية والتعليم النيابية ورئيسها الدكتور بلال المومني، ومقرر اللجنة النائب محمد العكور، والنائب آمال الشقران، والنائب الدكتور محمد عبابنة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد كبير من طلبة الجامعة.

وعبّر المشاركون خلال المسيرة التي تأتي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة، عن تضامنهم الكامل ودعمهم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، معربين عن فخرهم لمواقف الدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم.

وأشار المومني إلى أن موقف جلالة الملك عمل على إجلاء الحقيقة أمام العالم عن الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال، وتذكير المجتمع الدولي بدوره في دفع الظلم عن قضية الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، أهمية هذه الوقفة التضامنية لتعزيز الروابط الإنسانية والتعبير عن الدعم المستمر لأهلنا في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الروح الإنسانية الراسخة في قلوب أفراد المجتمع الجامعي وحرصهم على الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظلم والاعتداءات التي يتعرض له.

وعرض السالم خلال لقائه اللجنة للتطور الأكاديمي والعلمي للجامعة ووصولها لمستويات متقدمة في التصنيفات العلمية العالمية.

--(بترا)

ب و/م ف/ف ق

19/11/2023 16:56:50