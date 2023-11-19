مسيرة تضامنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 19 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية دعما لأهل غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وشاركت في المسيرة، لجنة التربية والتعليم النيابية ورئيسها الدكتور بلال المومني، ومقرر اللجنة النائب محمد العكور، والنائب آمال الشقران، والنائب الدكتور محمد عبابنة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد كبير من طلبة الجامعة.
وعبّر المشاركون خلال المسيرة التي تأتي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة، عن تضامنهم الكامل ودعمهم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، معربين عن فخرهم لمواقف الدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم.
وأشار المومني إلى أن موقف جلالة الملك عمل على إجلاء الحقيقة أمام العالم عن الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال، وتذكير المجتمع الدولي بدوره في دفع الظلم عن قضية الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، أهمية هذه الوقفة التضامنية لتعزيز الروابط الإنسانية والتعبير عن الدعم المستمر لأهلنا في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الروح الإنسانية الراسخة في قلوب أفراد المجتمع الجامعي وحرصهم على الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظلم والاعتداءات التي يتعرض له.
وعرض السالم خلال لقائه اللجنة للتطور الأكاديمي والعلمي للجامعة ووصولها لمستويات متقدمة في التصنيفات العلمية العالمية.
--(بترا)
ب و/م ف/ف ق
19/11/2023 16:56:50
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