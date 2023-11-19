جدارا تنظم ندوة بعنوان التحكيم كوسيلة لفض المنازعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 تشرين الثاني (بترا)- نظمت كلية القانون بجامعة جدارا اليوم الأحد، ندوة قانونية بعنوان: "التحكيم كوسيلة لفض المنازعات/تطبيقات قانونية وعملية وفقًا لقانون التحكيم الأردني".
وأكد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، أهمية عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، واستضافة أصحاب الخبرات في المجالات القانونية والتحكيم التجاري الدولي، ما يسهم في تعزيز المستوى الأكاديمي لطلبة كلية القانون في الجامعة، مضيفا أن أبواب الجامعة مفتوحة دائما لإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات.
بدوره، تحدث عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين المحامي الدكتور إياد البطاينة، عن التعديلات القانونية لقانون التحكيم الأردني، مبينا أنها ساهمت في تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات الاستثمارية وعقود التجارة المحلية والدولية.
كما أوضح عضو مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية المحكم الدكتور عصام كساسبة، صفات ودور وخصوصية المحكم في حل منازعات المقاولات والإنشاءات وأهمية عقود الفيديك.
وأشار عضو جمعية المحكمين الأردنيين المحكم المهندس محمود أبو عجمية، إلى التحكيم الهندسي وخصوصيته وتفعيله بحيث يكون وسيلة فعالة في فض المنازعات وطنيا ودوليا.
من جانبه، قال عميد كلية القانون الدكتور علي جبار، إن مثل هذه الندوة تؤهل خريجي كلية القانون لمستقبل مهني جديد ومهم في المملكة والدول العربية الشقيقة وتميزهم في الجانب النظري والعملي.
--(بترا)
ع ع/ ف م
19/11/2023 16:45:30
MENAFN19112023000117011021ID1107454020
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