جدارا تنظم ندوة بعنوان التحكيم كوسيلة لفض المنازعات

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 تشرين الثاني (بترا)- نظمت كلية القانون بجامعة جدارا اليوم الأحد، ندوة قانونية بعنوان: "التحكيم كوسيلة لفض المنازعات/تطبيقات قانونية وعملية وفقًا لقانون التحكيم الأردني".

وأكد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، أهمية عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، واستضافة أصحاب الخبرات في المجالات القانونية والتحكيم التجاري الدولي، ما يسهم في تعزيز المستوى الأكاديمي لطلبة كلية القانون في الجامعة، مضيفا أن أبواب الجامعة مفتوحة دائما لإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات.

بدوره، تحدث عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين المحامي الدكتور إياد البطاينة، عن التعديلات القانونية لقانون التحكيم الأردني، مبينا أنها ساهمت في تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات الاستثمارية وعقود التجارة المحلية والدولية.

كما أوضح عضو مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية المحكم الدكتور عصام كساسبة، صفات ودور وخصوصية المحكم في حل منازعات المقاولات والإنشاءات وأهمية عقود الفيديك.

وأشار عضو جمعية المحكمين الأردنيين المحكم المهندس محمود أبو عجمية، إلى التحكيم الهندسي وخصوصيته وتفعيله بحيث يكون وسيلة فعالة في فض المنازعات وطنيا ودوليا.

من جانبه، قال عميد كلية القانون الدكتور علي جبار، إن مثل هذه الندوة تؤهل خريجي كلية القانون لمستقبل مهني جديد ومهم في المملكة والدول العربية الشقيقة وتميزهم في الجانب النظري والعملي.

--(بترا)

ع ع/ ف م

19/11/2023 16:45:30