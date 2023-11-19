الجغبير يؤكد أهمية تطوير تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تطوير تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، لدعم الاقتصاد الأردني، وزيادة فرص التشغيل للأردنيين.
وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأحد، أعرب الجغبير خلال توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، جيدكو، عن تطلع القطاع الصناعي إلى برامج التنمية والتطوير التي توفرها المؤسسة وتقدم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لاستدامتها ونموها.
وقال مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الكايد، إن مجلس إدارة جيدكو قرر ضمن متابعته لتنفيذ مبادرات رؤيا التحديث الاقتصادي، توقيع هذه الاتفاقية التي تتضمن إطلاق برامج ومبادرات للمشروعات والحلول الهندسية للقطاع الصناعي، لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير وتحسين المنتجات وزيادة القيمة المضافة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية لدعم الميزان التجاري.
وبموجب المذكرة، سيجري إعداد دراسات جدوى مفصلة للقطاع الصناعي، لتشجيع المنتجات الهندسية، ونشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، ووضع آليات لتسريع رقمنة التصنيع التقليدي والممارسات الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات.
وتتضمن المذكرة التركيز على تقنيات هندسية تقودها وتطبيقاتها في قطاعات مختلفة، واستحداث وتطبيق مشاريع تجريبية أولية في استخدام تقنيات ومنهجيات الذكاء الصناعي في الإدارة والتصنيع لمساعدة المصانع في معرفة المنهجية الملاءمة قبل إطلاقها ضمن عملياتها على نطاق أكبر، والتعاون مع المنظمات الدولية لنقل الخبرات في مجالات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وستسهم البرامج في زيادة فرص الترابط بين القطاعات المختلفة لتعزيز التنافسية وتطبيق آليات وبرامج لهذا الغرض، وإعداد تصور لإنشاء تجمع محلي للبحث والتطوير يركز على الحلول الهندسية ذات الإمكانيات الكبيرة بالتعاون مع هيئات البحث العلمي والجامعات وشركات الاستشارات الهندسية ودراسة آلية ربط التجمع مع مراكز البحث والتطوير الإقليمية والعالمية، وإنشاء مراكز للبحث العملي والتطوير في التطبيقات والحلول الهندسية والمعلومات ذات الصلة، وتطوير وتنمية مهارات العاملين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
19/11/2023 16:36:03
MENAFN19112023000117011021ID1107454019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.