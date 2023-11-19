الجغبير يؤكد أهمية تطوير تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تطوير تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، لدعم الاقتصاد الأردني، وزيادة فرص التشغيل للأردنيين.

وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأحد، أعرب الجغبير خلال توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، جيدكو، عن تطلع القطاع الصناعي إلى برامج التنمية والتطوير التي توفرها المؤسسة وتقدم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لاستدامتها ونموها.

وقال مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الكايد، إن مجلس إدارة جيدكو قرر ضمن متابعته لتنفيذ مبادرات رؤيا التحديث الاقتصادي، توقيع هذه الاتفاقية التي تتضمن إطلاق برامج ومبادرات للمشروعات والحلول الهندسية للقطاع الصناعي، لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير وتحسين المنتجات وزيادة القيمة المضافة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية لدعم الميزان التجاري.

وبموجب المذكرة، سيجري إعداد دراسات جدوى مفصلة للقطاع الصناعي، لتشجيع المنتجات الهندسية، ونشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، ووضع آليات لتسريع رقمنة التصنيع التقليدي والممارسات الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات.

وتتضمن المذكرة التركيز على تقنيات هندسية تقودها وتطبيقاتها في قطاعات مختلفة، واستحداث وتطبيق مشاريع تجريبية أولية في استخدام تقنيات ومنهجيات الذكاء الصناعي في الإدارة والتصنيع لمساعدة المصانع في معرفة المنهجية الملاءمة قبل إطلاقها ضمن عملياتها على نطاق أكبر، والتعاون مع المنظمات الدولية لنقل الخبرات في مجالات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وستسهم البرامج في زيادة فرص الترابط بين القطاعات المختلفة لتعزيز التنافسية وتطبيق آليات وبرامج لهذا الغرض، وإعداد تصور لإنشاء تجمع محلي للبحث والتطوير يركز على الحلول الهندسية ذات الإمكانيات الكبيرة بالتعاون مع هيئات البحث العلمي والجامعات وشركات الاستشارات الهندسية ودراسة آلية ربط التجمع مع مراكز البحث والتطوير الإقليمية والعالمية، وإنشاء مراكز للبحث العملي والتطوير في التطبيقات والحلول الهندسية والمعلومات ذات الصلة، وتطوير وتنمية مهارات العاملين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

19/11/2023 16:36:03