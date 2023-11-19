البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 19تشرين الثاني (بترا)- نفى البيت الأبيض اليوم الأحد، أي معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال 5 أيام.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس، ردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلت يوم السبت عن "مصادر مطلعة" أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بغزة في مقابل وقف الأعمال القتالية لمدة 5 أيام.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ في غضون أيام، ويؤدي إلى أول توقف في النزاع الحالي بغزة، في حال تم الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في 6 صفحات.
--(بترا)
ب خ/م ف
19/11/2023 16:34:27
MENAFN19112023000117011021ID1107454018
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