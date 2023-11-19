البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 19تشرين الثاني (بترا)- نفى البيت الأبيض اليوم الأحد، أي معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال 5 أيام.

وبحسب واشنطن تايمز، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس، ردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلت يوم السبت عن "مصادر مطلعة" أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بغزة في مقابل وقف الأعمال القتالية لمدة 5 أيام.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ في غضون أيام، ويؤدي إلى أول توقف في النزاع الحالي بغزة، في حال تم الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في 6 صفحات.

--(بترا)

ب خ/م ف

19/11/2023 16:34:27