عجلون: الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 19 تشرين الثاني (بترا) – أعلنت مديرية الأشغال في محافظة عجلون ومجلس الخدمات المشتركة، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

وقال مدير الأشغال المهندس زهير ابو زعرور، إن كوادر المديرية عملت وضمن خطتها على فتح عبارات تصريف المياه الموجودة على الشوارع الرئيسة ومقاطع المياه وفتح المناهل المغلقة وإزالة الحجارة والأتربة والأعشاب المتراكمة في الأقنية التي تؤدي إلى العبارات وتعمل على اغلاقها عند الشتاء الغزير .

وأضاف إن كوادر المديرية عملت في وقت سابق على تجهيز وصيانة الآليات وجرافات ولودرات وكاسحات ثلوج ومركبات والتقيد بتنفيذ خطة الطوارئ التي تم وضعها لخدمة مختلف مناطق المحافظة بالشراكة مع الدوائر ذات العلاقة.

وأكد مدير مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد المهيرات، أن المجلس بكوادره المختلفة يواصل أعماله الخدمية لمختلف مناطق المحافظة وفق خطة المجلس التي وضعها، مشيرا إلى أن عمال الوطن قاموا بتنظيف وفتح عبارات ومناهل تصريف المياه خارج التنظيم، بهدف عدم إغلاقها بالأتربة والحصى جراء تساقط الأمطار.

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

19/11/2023 16:33:31