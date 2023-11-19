عجلون: الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 19 تشرين الثاني (بترا) – أعلنت مديرية الأشغال في محافظة عجلون ومجلس الخدمات المشتركة، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.
وقال مدير الأشغال المهندس زهير ابو زعرور، إن كوادر المديرية عملت وضمن خطتها على فتح عبارات تصريف المياه الموجودة على الشوارع الرئيسة ومقاطع المياه وفتح المناهل المغلقة وإزالة الحجارة والأتربة والأعشاب المتراكمة في الأقنية التي تؤدي إلى العبارات وتعمل على اغلاقها عند الشتاء الغزير .
وأضاف إن كوادر المديرية عملت في وقت سابق على تجهيز وصيانة الآليات وجرافات ولودرات وكاسحات ثلوج ومركبات والتقيد بتنفيذ خطة الطوارئ التي تم وضعها لخدمة مختلف مناطق المحافظة بالشراكة مع الدوائر ذات العلاقة.
وأكد مدير مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد المهيرات، أن المجلس بكوادره المختلفة يواصل أعماله الخدمية لمختلف مناطق المحافظة وفق خطة المجلس التي وضعها، مشيرا إلى أن عمال الوطن قاموا بتنظيف وفتح عبارات ومناهل تصريف المياه خارج التنظيم، بهدف عدم إغلاقها بالأتربة والحصى جراء تساقط الأمطار.
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
19/11/2023 16:33:31
MENAFN19112023000117011021ID1107454017
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