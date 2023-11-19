مالية النواب تُناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بإقليم البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- استكملت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أهمية الحفاظ على المال العام وضبط النفقات والتركيز على إنهاء ملاحظات ديوان المحاسبة.
وقال إن اللجنة تسعى الى إنهاء الملاحظات دون أي مخالفات ومن خلال مخرجات تتناسب مع الأسس والمعايير المالية.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة وديوان المحاسبة لمراجعة الملاحظات الاستيضاحات الواردة في التقرير، على أن تقدم نتائج عملها أمام اللجنة المالية النيابية خلال شهر.
ودعا ديوان المحاسبة الى البحث في السجلات المالية الخاصة بدعم الجمعيات الخيرية في البتراء والتي تتقاضى دعم سنوي وطرق صرف الدعم لها.
وطالب السليحات، باسم اللجنة المالية بإعادة دراسة جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والجهات الاستثمارية في البتراء ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة .
من جانبه أكد البريزات، أن المجلس الجديد لسلطة إقليم البترا مهتم بإنهاء الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى التعاون الكامل مع ديوان المحاسبة في رصد وإنهاء الملاحظات الواردة في تقريره.
وبين أن سلطة الإقليم مهتمة بالحفاظ على الموقع الأثري، وأهمية إنهاء التحديات السياحية الموجودة في الإقليم، وضبط المخالفات والتجاوزات داخل الموقع الأثري والمخالفة للقانون.
وقال "لدينا خطة طموحة جدا في مجال الرؤية الاقتصادية والسياحية في البترا، رغم ما يتعرض له الموقع من مخالفات، مبيناً أن سلطة إقليم البترا ستعمل على إنهاء ومعالجة المخالفات للمحافظة على البترا وعلى مكانتها العالمية كموقع تراث عالمي.
وشدد على أهمية توزيع مكاسب التنمية على المجتمع المحلي، وأن لا تنحصر في مجتمع على حساب آخر، مشيرا إلى أن ضبط 2488 مخالفة.
من جهتها، قالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات، إن توفير مبالغ لتنفيذ أعمال بنيه تحتية، أو تشغيل أبناء المجتمع المحلي إضافة إلى نشاطات وفعاليات تسهم في تطوير القطاع السياحي في الإقليم.
من جانبهم شدد النواب: محمود الفرجات، ونضال الحياري، سليمان أبو يحيى، وعبدالله أبو زيد، وبسام الفايز، وناجح العدوان، وعمر النبر، وعلي الطراونة، ومحمد الهلالات، وزينب البدول، وعائشة الحسنات على أهمية تحسين البنية التحتية والاستثمارية في إقليم البترا، مشيرين إلى أهمية عدم التهاون باسترداد المال العام وضرورة ضبط النفقات.
ودار خلال الجلسة التي حضرها مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، نقاش حول جميع الملاحظات وطرق إنهائها بالتعاون مع كوادر ديوان المحاسبة.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
19/11/2023 16:32:43
MENAFN19112023000117011021ID1107454016
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