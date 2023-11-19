مالية النواب تُناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بإقليم البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- استكملت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أهمية الحفاظ على المال العام وضبط النفقات والتركيز على إنهاء ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال إن اللجنة تسعى الى إنهاء الملاحظات دون أي مخالفات ومن خلال مخرجات تتناسب مع الأسس والمعايير المالية.

وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة وديوان المحاسبة لمراجعة الملاحظات الاستيضاحات الواردة في التقرير، على أن تقدم نتائج عملها أمام اللجنة المالية النيابية خلال شهر.

ودعا ديوان المحاسبة الى البحث في السجلات المالية الخاصة بدعم الجمعيات الخيرية في البتراء والتي تتقاضى دعم سنوي وطرق صرف الدعم لها.

وطالب السليحات، باسم اللجنة المالية بإعادة دراسة جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والجهات الاستثمارية في البتراء ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة .

من جانبه أكد البريزات، أن المجلس الجديد لسلطة إقليم البترا مهتم بإنهاء الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى التعاون الكامل مع ديوان المحاسبة في رصد وإنهاء الملاحظات الواردة في تقريره.

وبين أن سلطة الإقليم مهتمة بالحفاظ على الموقع الأثري، وأهمية إنهاء التحديات السياحية الموجودة في الإقليم، وضبط المخالفات والتجاوزات داخل الموقع الأثري والمخالفة للقانون.

وقال "لدينا خطة طموحة جدا في مجال الرؤية الاقتصادية والسياحية في البترا، رغم ما يتعرض له الموقع من مخالفات، مبيناً أن سلطة إقليم البترا ستعمل على إنهاء ومعالجة المخالفات للمحافظة على البترا وعلى مكانتها العالمية كموقع تراث عالمي.

وشدد على أهمية توزيع مكاسب التنمية على المجتمع المحلي، وأن لا تنحصر في مجتمع على حساب آخر، مشيرا إلى أن ضبط 2488 مخالفة.

من جهتها، قالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات، إن توفير مبالغ لتنفيذ أعمال بنيه تحتية، أو تشغيل أبناء المجتمع المحلي إضافة إلى نشاطات وفعاليات تسهم في تطوير القطاع السياحي في الإقليم.

من جانبهم شدد النواب: محمود الفرجات، ونضال الحياري، سليمان أبو يحيى، وعبدالله أبو زيد، وبسام الفايز، وناجح العدوان، وعمر النبر، وعلي الطراونة، ومحمد الهلالات، وزينب البدول، وعائشة الحسنات على أهمية تحسين البنية التحتية والاستثمارية في إقليم البترا، مشيرين إلى أهمية عدم التهاون باسترداد المال العام وضرورة ضبط النفقات.

ودار خلال الجلسة التي حضرها مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، نقاش حول جميع الملاحظات وطرق إنهائها بالتعاون مع كوادر ديوان المحاسبة.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق



19/11/2023 16:32:43