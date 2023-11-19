2300 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2300 طن، منها 1553طن خضار، و575 طن فواكه، و172طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 30 -45، والبطاطا 25- 45، والبندورة 5- 15، والجزر 40- 60، والخيار 25- 40، والزهرة 15- 25، والليمون 35- 50، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
19/11/2023 16:25:38
MENAFN19112023000117011021ID1107454014
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