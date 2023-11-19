2300 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2300 طن، منها 1553طن خضار، و575 طن فواكه، و172طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 30 -45، والبطاطا 25- 45، والبندورة 5- 15، والجزر 40- 60، والخيار 25- 40، والزهرة 15- 25، والليمون 35- 50، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/ف ق

19/11/2023 16:25:38