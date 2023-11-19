شؤون الأسرة : أطفال غزة.. طفولة مهددة ومصير مجهول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- يحتفل العالم في العشرين من تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل؛ والذي يأتي هذا العام تحت شعار " الحق لكل طفل"؛ إيماناً بأهمية تمتع أطفال العالم أجمع بكافة حقوقهم.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة رئيس الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الدكتور محمد مقدادي في بيان اليوم الأحد، إنّ إيلاء الطفولة أهمية كبيرة، سينعكس على مستقبل الأطفال أنفسهم والمجتمع ككل، لافتاً إلى ضرورة العمل المشترك والتشبيك بين جميع الجهات العاملة بالطفولة لضمان توحيد وتضافر الجهود وتكاملها لكسب التأييد في قضايا هذه الفئة، ودراسة الأولويات في هذا المجال ورصد التحديات للتحسين والإرتقاء بقضايا الطفولة.

وأشار إلى أنّه "في ظل وجود يوم عالمي للطفل، والذي جاء لتعزيز الرابط الدولي وتحسين رفاه الأطفال، لكنه هذا العام جاء "مشؤوماً"، فلا نستطيع الحديث عن حقوق الأطفال ورفاههم، ونحن نشاهد المجازر التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، باعتباره يؤوي على أكثر من مليوني إنسان، بينهم 800 ألف طفل".

واستهجن مقدادي الصمت العالمي حول هذه الإبادات؛ مشيراً إلى أنّ عددا كبيرا من الأطفال استشهدوا جراء القصف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال، ومنهم لا زال تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن انخراط منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي ترصد ما يحدث بالقطاع لا يرتقي بمستوى الحدث، فلابد أن يكون لها وقفة مختلفة تجاه ما يحدث لأطفال غزة.

و أكد مقدادي على حقوق الأطفال الأساسية في العيش الآمن والصحة والتعليم، لافتا إلى أنه " في ظل ما نراه فهذه الحقوق انتهكت جراء ما يقوم به الاحتلال؛ فبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة في فلسطين أخيرا كان من بين الشهداء ما يقارب5000 طفل".

وأوضح أنّ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين منذ بدء العدوان بلغ 3141 شهيداً وشهيدة، وعدد الجرحى من الطلبة بلغ4863 جريحاً وجريحة.

وعن البيئات التعليمية فقد كشف التقرير عن تدمير 45 مدرسة في قطاع غزة، وهذا ما أدى لحرمان 608 آلاف طالب وطالبة في القطاع من حقهم بالتعليم.

أمّا عن الوضع الصحي في القطاع؛ فقد أشار مقدادي إلى النتائج التي أظهرتها شبكة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي في فلسطين والتي بينت أن هناك 102 هجمة على القطاع الصحي، ولا زالت الاعتداءات مستمرة.

وأكد مقدادي، أنّ هذه الانتهاكات منافية تماماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تؤكد الحق في الحياة، باعتباره أهم الحقوق التي ارتكز عليها القانون الدولي، وما نشهده اليوم يوضح بأنّ مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية مزدوجة المعايير.

--(بترا)

م ه / ف م/ف ق

19/11/2023 16:24:47