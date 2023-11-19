المجلس القضائي يطلق خدمات إلكترونية في المحكمة الإدارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 19 تشرين الثَّاني (بترا)-أطلق المجلس القضائي الأردني وبالتعاون مع وزارة العدل، الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية.

وحضر الإطلاق، رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة، وعدد من قضاة المحكمة وأعضاء نقابة المحامين والمحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026)، وقد سبق ذلك قيامه بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولاً إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا، والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأتمتة كافة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل.

وأشار العبابنة إلى أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مؤكداً أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الإلكترونية في المستقبل القريب.

وتخلل الاجتماع، استعراض للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والخطوات اللوجستية التي اتخذتها المحكمة الإدارية لدعم تعزيز قدرات السادة ا لمحامين ومساعدتهم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.

--(بترا)

ب ص/ ف م/ف ق

19/11/2023 16:13:14