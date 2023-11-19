إطلاق الدورة 19 من مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، الدورة التاسعة عشرة من مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، لتوفير الدعم المالي والفني لطلبة الجامعات الأردنية، لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم، خصوصاً التي تقدم حلولاً عملية للمشاكل والتحديات الوطنية.
وقال الصندوق في بيان له اليوم، إن المشروع يرتكز على دعم المشاريع والأبحاث النوعية والقابلة للتطبيق والاستدامة، أو التي تفضي إلى براءة اختراع، أو تسهم في حل مشكلة تواجه المجتمعات، حسب الخطة التطويرية للمشروع 2022، وانسجاماً مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لمحور محركات الريادة والإبداع - محرك البحث والتطوير والابتكار.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في إيجاد مجتمع منتج وفاعل علميا وتعليميا، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلبة الجامعات، ما يشكل حافزا لهم لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال الإسهام في رفع مستوى الموارد البشرية، وتطوير التعليم العالي ليصبح معتمداً على المشاريع والأبحاث الإبداعية بدلاً من التلقين.
وسيتمكن طلبة الجامعات من التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم من خلال الرابط kafd) ولغاية الرابع من كانون الأول المقبل، ضمن شروط ومعايير محددة، حيث تتولى لجنة فنية مهمة دراسة واختيار المشاريع / الأبحاث بعد حضورها لإجازات يقدمها الطلبة بوجود مشرفي المشاريع، فيما تتابع اللجنة المختصة مراحل تنفيذ المشاريع المختارة، إذ تحصل هذه المشاريع على دعم مالي يصل لغاية 5000 دينار.
ويستند المشروع إلى محورين هما : المشاريع و الأبحاث الحرة، وهي مشاريع وأبحاث يقررها الأساتذة بالاتفاق مع طلبتهم ،إضافة إلى المشاريع المقترحة من قبل المركز الأردني للتصميم والتطوير .
يشار إلى أن مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، أطلق عام 2004، وينفذ بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB، وقدم الدعم لـ 380 مشروع تخرج وبحث، وفر خلالها 1624 فرصة مباشرة وغير مباشرة.
--(بترا)
م ها/ ف م
19/11/2023 16:04:10
MENAFN19112023000117011021ID1107454010
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