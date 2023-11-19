إطلاق الدورة 19 من مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأحد، الدورة التاسعة عشرة من مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، لتوفير الدعم المالي والفني لطلبة الجامعات الأردنية، لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم، خصوصاً التي تقدم حلولاً عملية للمشاكل والتحديات الوطنية.

وقال الصندوق في بيان له اليوم، إن المشروع يرتكز على دعم المشاريع والأبحاث النوعية والقابلة للتطبيق والاستدامة، أو التي تفضي إلى براءة اختراع، أو تسهم في حل مشكلة تواجه المجتمعات، حسب الخطة التطويرية للمشروع 2022، وانسجاماً مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لمحور محركات الريادة والإبداع - محرك البحث والتطوير والابتكار.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في إيجاد مجتمع منتج وفاعل علميا وتعليميا، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلبة الجامعات، ما يشكل حافزا لهم لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال الإسهام في رفع مستوى الموارد البشرية، وتطوير التعليم العالي ليصبح معتمداً على المشاريع والأبحاث الإبداعية بدلاً من التلقين.

وسيتمكن طلبة الجامعات من التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم من خلال الرابط kafd) ولغاية الرابع من كانون الأول المقبل، ضمن شروط ومعايير محددة، حيث تتولى لجنة فنية مهمة دراسة واختيار المشاريع / الأبحاث بعد حضورها لإجازات يقدمها الطلبة بوجود مشرفي المشاريع، فيما تتابع اللجنة المختصة مراحل تنفيذ المشاريع المختارة، إذ تحصل هذه المشاريع على دعم مالي يصل لغاية 5000 دينار.

ويستند المشروع إلى محورين هما : المشاريع و الأبحاث الحرة، وهي مشاريع وأبحاث يقررها الأساتذة بالاتفاق مع طلبتهم ،إضافة إلى المشاريع المقترحة من قبل المركز الأردني للتصميم والتطوير .

يشار إلى أن مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، أطلق عام 2004، وينفذ بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB، وقدم الدعم لـ 380 مشروع تخرج وبحث، وفر خلالها 1624 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

--(بترا)

م ها/ ف م

19/11/2023 16:04:10