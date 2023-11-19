الزراعة النيابية تطلع على واقع خدمات المياه المُقدمة للمواطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأحد، على واقع الخدمات المُقدمة للمواطنين من قبل شركات: مياهنا، مياه اليرموك، مياه العقبة.

وثمن رئيس اللجنة النائب محمد العلاقمة، إعلان الحُكومة القاضي بعدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة مُقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان الهمجي والوحشي التي تشنه على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة البحث عن بدائل جديدة.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا وطنيًا، إضافة إلى التوجه لزيادة حفر آبار جديدة، والعمل قدر المُستطاع لتقليل الفاقد المائي في مُختلف مناطق المملكة.

وأوضح العلاقمة أن اجتماع اليوم، جاء لبحث تحديات تواجه شركات المياه العاملة في الأردن، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من الهطول المطري القادم، وتخزين المياه، فضلًا عن زيادة ساعات الضخ للمُزارعين والمواطنين.

من جهتهم، دعا النواب: عودة النوايشة، جميل الحشوش، موسى هنطش، عطا ابداح، إسماعيل المشاقبة، تيسير كريشان، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، رائد رباع، إلى أهمية تقليل الفاقد المائي، الناجم عن اهتراء الشبكات والعبث إضافة إلى إنشاء سدود ترابية، لتخزين المياه، نظرًا لانخفاض تكلُفتها.

وقالوا إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة تتعلق بارتفاع أسعار ارتفاع فواتير المياه، مُقارنة بأشهر سابقة، مؤكدين ضرورة حل هذه المُشكلة.

من جانبه، أوضح مُدير شركة مياهنا محمد العوران، أنه سيجري فتح العروض المالية لمشروع لناقل الوطني الشهر المُقبل.

وقال إن الشركة مسؤولة عن توزيع المياه للمواطنين، مُضيفًا أنه تم سحب مياه جوفية العام الحالي تُعادل 3 أضعاف ما تم سحبه خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية لتفويض وتطوير لإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، ولتشغيل وصيانة شبكات المياه.

بدوره، قال مُدير شركة مياه العقبة مالك الرواشدة، إن الواقع المائي بحاجة لخطط تطويرية، مُبينًا أن الفاقد المائي في العقبة بلغ 33 بالمئة.

وأضاف أن الشركة تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاعي المياه والصرف الصحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمواكبة الطلب المُتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي.

من ناحيته، قال مُدير شركة مياه اليرموك مُنتصر المومني، إن الشركة أجرت خطوات واسعة لتخفيف النفقات واستهلاك الطاقة، وتقليل الفاقد، وزيادة الإيرادات والإنتاج المائي، والبحث عن مصادر مائية إضافية لتلبية الاحتياجات والطلب المُتزايد.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

19/11/2023 15:38:38