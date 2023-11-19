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الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

11/19/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الاثنين ، منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
ويلتقي الطرة مع البقعة عند الرابعة عصر الأحد، على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه اليرموك نظيره أم القطين، على ملعب السلط، فيما يستقبل الهاشمية نظيره اتحاد الرمثا عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويواجه السرحان نظيره الصريح عند الثالثة عصر الاثنين، على ملعب السرحان، قبل أن يلتقي عمان FC مع صما عند الرابعة على ستاد الأمير محمد.
ويستقبل العالية ضيفه العربي عند السابعة مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر بلقاء كفرسوم والجزيرة عند الثالثة عصر الجمعة على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، يليه الجزيرة 24، السرحان 19، العربي وعمان FC 16، الهاشمية 12، أم القطين 11، اتحاد الرمثا والبقعة وصما وكفرسوم 10، اليرموك 8، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/11/2023 15:21:28

MENAFN19112023000117011021ID1107454008

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