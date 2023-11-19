الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الاثنين ، منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
ويلتقي الطرة مع البقعة عند الرابعة عصر الأحد، على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه اليرموك نظيره أم القطين، على ملعب السلط، فيما يستقبل الهاشمية نظيره اتحاد الرمثا عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويواجه السرحان نظيره الصريح عند الثالثة عصر الاثنين، على ملعب السرحان، قبل أن يلتقي عمان FC مع صما عند الرابعة على ستاد الأمير محمد.
ويستقبل العالية ضيفه العربي عند السابعة مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر بلقاء كفرسوم والجزيرة عند الثالثة عصر الجمعة على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، يليه الجزيرة 24، السرحان 19، العربي وعمان FC 16، الهاشمية 12، أم القطين 11، اتحاد الرمثا والبقعة وصما وكفرسوم 10، اليرموك 8، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ف م
19/11/2023 15:21:28
MENAFN19112023000117011021ID1107454008
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