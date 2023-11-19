محافظ إربد يؤكد أهمية التحوط تحسباً من أضرار السيول

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 19 تشرين الثاني (بترا)-أشرف الغزاوي- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية التحوط وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ تحسباً من أضرار تشكل السيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد ، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية، بحضور متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة ، ومدير أشغال اربد المهندس معن الربضي ، بمشاركة أعضاء اللجنة من دوائر سلطة وادي الأردن والبلديات والخدمات المشتركة والأشغال والمياه والصحة والتنمية الاجتماعية والكهرباء .

وأشار العتوم إلى ضرورة إجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن تشكل السيول التي تشهدها الأغوار الشمالية عادة في مواسم الشتاء.

وأكد ضرورة قيام سلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال العامة بإجراء الصيانة الدورية اللازمة لعبارات تصريف مياه الأمطار، وتقليم أغصان الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركة توزيع الكهرباء .

وأوعز العتوم بتحديد المواقع الساخنة ومعالجتها من خلال عمل مصدات وحفائر ترابية ترسيبية على مجاري الأودية ومواقع تشكل السيول، للاستفادة منها في الحصاد المائي والتأكد من تصريف الأمطار بدون عوائق .

ولفت المحافظ ، الى أهمية تعزيز الآليات والكوادر الفنية المتخصصة لاستخدامها عند الحاجة وبدون تأخير لضمان الاستجابة لأية حوادث طارئة ، الى جانب التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء وفق خطط الطوارئ المعتمدة .

بدوره ، عرض متصرف اللواء ، لخطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الظروف الجوية ومدى الجاهزية لمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء، لافتا إلى الأعمال المنجزة في مجال تنظيف مجاري الأودية والعبّارات وتركيب العبّارات الصندوقية الجديدة لاستيعاب تصريف مياه الأمطار.

وعرض مديرو الدوائر ورؤساء البلديات ، لخطط عمل دوائرهم الوقائية والعلاجية للتعامل مع فيضانات السيول، لافتين إلى الآليات والكوادر المتوفرة للتعامل مع آثار هطول الأمطار وتشكل السيول.

-- (بترا)

أ غ /ف م/ف ق

19/11/2023 15:20:33