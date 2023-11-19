محافظ إربد يؤكد أهمية التحوط تحسباً من أضرار السيول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 19 تشرين الثاني (بترا)-أشرف الغزاوي- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية التحوط وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ تحسباً من أضرار تشكل السيول المحتملة خلال فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد ، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية، بحضور متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة ، ومدير أشغال اربد المهندس معن الربضي ، بمشاركة أعضاء اللجنة من دوائر سلطة وادي الأردن والبلديات والخدمات المشتركة والأشغال والمياه والصحة والتنمية الاجتماعية والكهرباء .
وأشار العتوم إلى ضرورة إجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن تشكل السيول التي تشهدها الأغوار الشمالية عادة في مواسم الشتاء.
وأكد ضرورة قيام سلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال العامة بإجراء الصيانة الدورية اللازمة لعبارات تصريف مياه الأمطار، وتقليم أغصان الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركة توزيع الكهرباء .
وأوعز العتوم بتحديد المواقع الساخنة ومعالجتها من خلال عمل مصدات وحفائر ترابية ترسيبية على مجاري الأودية ومواقع تشكل السيول، للاستفادة منها في الحصاد المائي والتأكد من تصريف الأمطار بدون عوائق .
ولفت المحافظ ، الى أهمية تعزيز الآليات والكوادر الفنية المتخصصة لاستخدامها عند الحاجة وبدون تأخير لضمان الاستجابة لأية حوادث طارئة ، الى جانب التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء وفق خطط الطوارئ المعتمدة .
بدوره ، عرض متصرف اللواء ، لخطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الظروف الجوية ومدى الجاهزية لمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء، لافتا إلى الأعمال المنجزة في مجال تنظيف مجاري الأودية والعبّارات وتركيب العبّارات الصندوقية الجديدة لاستيعاب تصريف مياه الأمطار.
وعرض مديرو الدوائر ورؤساء البلديات ، لخطط عمل دوائرهم الوقائية والعلاجية للتعامل مع فيضانات السيول، لافتين إلى الآليات والكوادر المتوفرة للتعامل مع آثار هطول الأمطار وتشكل السيول.
-- (بترا)
أ غ /ف م/ف ق
19/11/2023 15:20:33
MENAFN19112023000117011021ID1107454007
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