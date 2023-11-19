وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بفتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة.

وقرر الخلايلة استخدام جميع مساكن الموظفين "أئمة ومؤذنين" الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة، مشددا على ضرورة التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد تحسبًا لدخول الغبار أو الأتربة، وتثبيت أي أجزاء معدنية قابلة للتطاير.

--(بترا)

وهـ /م ف/ف ق

19/11/2023 15:17:09