وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي
التاريخ
11/19/2023 2:28:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بفتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة.
وقرر الخلايلة استخدام جميع مساكن الموظفين "أئمة ومؤذنين" الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة، مشددا على ضرورة التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد تحسبًا لدخول الغبار أو الأتربة، وتثبيت أي أجزاء معدنية قابلة للتطاير.
--(بترا)
وهـ /م ف/ف ق
19/11/2023 15:17:09
MENAFN19112023000117011021ID1107454006
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