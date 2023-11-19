الاحتلال يفرض عقوبات متصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 تشرين الثاني (بترا) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت جملة إجراءات تنكيلية إضافية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتطرقت إلى جملة العقوبات والتضييقات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنها أن الشبابيك في الغرف تبقى مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارصا وخصوصا في ساعات الليل، وسحب الحرامات والملابس من الأسرى، والأطباء لم يزوروا الأقسام منذ أكثر منذ 40 يوما، على الرغم من أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، وتم توقيف الأدوية عن 70 بالمئة من المرضى، والاكتفاء بالمسكنات وبكميات محدودة جدا.
وبينت الهيئة أن الطعام سيئ جدا وغير ناضج ورائحته وطعمه كريهان جدا والكميات قليلة وغير كافية، وعدم السماح للأسرى بالخروج ساحة الفورة، وسحب الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس والحرامات والمخدات، وقطع الكهرباء يوميا من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا، والغرف مكتظة جدا.
وأضافت أن الأسرى ينامون على الأرض ويتعرضون لاعتداءات متكررة في الغرف على أقل الأسباب وحتى بدون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي، والحرمان من زيارة المحامين والأهل، ولا يسمح للأسرى بشرب المياه المعدنية، ويتم تعبئة الماء من صنبورة مياه الحمام، ولا يسمح للأسير باقتناء ملابس باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، وإذا اتسخت الملابس يضطر إلى غسلها والانتظار حتى تجف للبسها.
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
19/11/2023 15:16:23
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