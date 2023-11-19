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الاحتلال يفرض عقوبات متصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين

11/19/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الثاني (بترا) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت جملة إجراءات تنكيلية إضافية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتطرقت إلى جملة العقوبات والتضييقات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنها أن الشبابيك في الغرف تبقى مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارصا وخصوصا في ساعات الليل، وسحب الحرامات والملابس من الأسرى، والأطباء لم يزوروا الأقسام منذ أكثر منذ 40 يوما، على الرغم من أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، وتم توقيف الأدوية عن 70 بالمئة من المرضى، والاكتفاء بالمسكنات وبكميات محدودة جدا.
وبينت الهيئة أن الطعام سيئ جدا وغير ناضج ورائحته وطعمه كريهان جدا والكميات قليلة وغير كافية، وعدم السماح للأسرى بالخروج ساحة الفورة، وسحب الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس والحرامات والمخدات، وقطع الكهرباء يوميا من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا، والغرف مكتظة جدا.
وأضافت أن الأسرى ينامون على الأرض ويتعرضون لاعتداءات متكررة في الغرف على أقل الأسباب وحتى بدون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي، والحرمان من زيارة المحامين والأهل، ولا يسمح للأسرى بشرب المياه المعدنية، ويتم تعبئة الماء من صنبورة مياه الحمام، ولا يسمح للأسير باقتناء ملابس باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، وإذا اتسخت الملابس يضطر إلى غسلها والانتظار حتى تجف للبسها.
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
19/11/2023 15:16:23

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