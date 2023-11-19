الصحة النيابية تشرع بمناقشة مُعدل القبالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- شرعت لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد الخلايلة، بمُناقشة مشروع القانون المُعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وقال الخلايلة إن "مُعدل القبالة"، يُعد من القوانين المُهمة التي أخذت حيزًا كبيرًا في المُناقشات خلال الدورات النيابية السابقة، مضيفا أن اللجنة ستواصل عمل سابقتها، وصولًا إلى تشريعات، هدفها النهوض بالقطاع الصحي والخدمات المُقدمة للمواطن.
بدورهم، أكد النواب: تيسير كريشان، أحمد السراحنة، ريما العموش، مروة الصعوب، وعبدالرحمن العوايشة، أهمية مُراجعة مشروع القانون مع المعنيين، لتجويده بما يضمن رعاية أفضل للأم والطفل.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة.
وحسب مشروع القانون، فإنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام مُتطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، وتصريح مُزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وتتلخص مهام وواجبات القابلة، وفق نص مشروع القانون: بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وإجراء الولادة الطبيعية في المُستشفيات وتحت إشراف طبيب مُختص.
من جهة ثانية، أكد الخلايلة رفض لجنة الصحة النيابية ما يقوم به العدوان الصهيوني من مجازر يندى لها الجبين وعمليات إبادة لشعب مدني أعزل وتهجير قسري، لسكان القطاع غزة بشكل عام، وما يحصل لمرضى مُجمع الشفاء الطبي بشكل خاص.
وطالبت اللجنة، مُنظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات المُستمرة التي يُمارسها الاحتلال على الكوادر الطبية والمُصابين في المُستشفيات في غزة.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
19/11/2023 15:09:02
MENAFN19112023000117011021ID1107454004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.