الصحة النيابية تشرع بمناقشة مُعدل القبالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- شرعت لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد الخلايلة، بمُناقشة مشروع القانون المُعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.

وقال الخلايلة إن "مُعدل القبالة"، يُعد من القوانين المُهمة التي أخذت حيزًا كبيرًا في المُناقشات خلال الدورات النيابية السابقة، مضيفا أن اللجنة ستواصل عمل سابقتها، وصولًا إلى تشريعات، هدفها النهوض بالقطاع الصحي والخدمات المُقدمة للمواطن.

بدورهم، أكد النواب: تيسير كريشان، أحمد السراحنة، ريما العموش، مروة الصعوب، وعبدالرحمن العوايشة، أهمية مُراجعة مشروع القانون مع المعنيين، لتجويده بما يضمن رعاية أفضل للأم والطفل.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، لتأمين خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والحد من حالات الوفاة.

وحسب مشروع القانون، فإنه يُشترط لممارسة مهنة القبالة إتمام مُتطلبات التدريب العملي، والحصول على شهادة تسجيل في النقابة، وتصريح مُزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وتتلخص مهام وواجبات القابلة، وفق نص مشروع القانون: بتقديم خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتقديم خدمات الرعاية والمشورة للصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وإجراء الولادة الطبيعية في المُستشفيات وتحت إشراف طبيب مُختص.

من جهة ثانية، أكد الخلايلة رفض لجنة الصحة النيابية ما يقوم به العدوان الصهيوني من مجازر يندى لها الجبين وعمليات إبادة لشعب مدني أعزل وتهجير قسري، لسكان القطاع غزة بشكل عام، وما يحصل لمرضى مُجمع الشفاء الطبي بشكل خاص.

وطالبت اللجنة، مُنظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات المُستمرة التي يُمارسها الاحتلال على الكوادر الطبية والمُصابين في المُستشفيات في غزة.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

19/11/2023 15:09:02