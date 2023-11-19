مركز تدريب المياه يحصل على رخصة الاعتماد المحلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- حصل مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه على الاعتماد المحلي "رخصة التدريب والتعليم المهني التقني - الاعتماد المحلي"، لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني في مجال مهن المياه والحاسوب الإدارية والمالية، ومهن المياه والصرف الصحي .

وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الأحد، يهدف المركز إلى رفد السوق المحلي والإقليمي بالخبرات العلمية والعملية الحديثة وفق أفضل المستويات العالمية ، حيث يقوم المركز بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية، واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، و الإسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة، وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة.

وأوضح البيان، أن المركز يقدم منهجاً تدريبياً شاملاً لتطوير قدرات موظفي قطاع المياه والصرف الصحي لزيادة مهاراتهم لرفع معايير الجودة وضمان الإدارة المثلى لمصادر المياه والمحافظة عليها.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المركز بعد إعادة تأهيله وتوسعته بالتعاون مع الحكومة الألمانية ضمن مشروع (التعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع المياه (VTW) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية .

--(بترا)

ي ع/ ف م/ف ق

19/11/2023 14:52:57