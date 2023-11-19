مركز تدريب المياه يحصل على رخصة الاعتماد المحلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- حصل مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه على الاعتماد المحلي "رخصة التدريب والتعليم المهني التقني - الاعتماد المحلي"، لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني في مجال مهن المياه والحاسوب الإدارية والمالية، ومهن المياه والصرف الصحي .
وبحسب بيان لوزارة المياه والري اليوم الأحد، يهدف المركز إلى رفد السوق المحلي والإقليمي بالخبرات العلمية والعملية الحديثة وفق أفضل المستويات العالمية ، حيث يقوم المركز بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية، واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، و الإسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة، وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة.
وأوضح البيان، أن المركز يقدم منهجاً تدريبياً شاملاً لتطوير قدرات موظفي قطاع المياه والصرف الصحي لزيادة مهاراتهم لرفع معايير الجودة وضمان الإدارة المثلى لمصادر المياه والمحافظة عليها.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المركز بعد إعادة تأهيله وتوسعته بالتعاون مع الحكومة الألمانية ضمن مشروع (التعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع المياه (VTW) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية .
--(بترا)
ي ع/ ف م/ف ق
19/11/2023 14:52:57
MENAFN19112023000117011021ID1107454003
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