خارجية النواب تُحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أن الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين والنساء والأطفال، فضلًا عن السماح بدخول المُساعدات الإنسانية إلى القطاع، بأسرع وقت مُمكن، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بناء على حل الدولتين.

وحذر، خلال لقاء اللجنة السفير البرازيلي لدى عمان، مارسيو فاغونديس، من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتداعياته على المنطقة برمتها، لعدم وجود أُفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وشدد حينا على ضرورة أن تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي القرارات الدولية والمجتمع الدولي، وأن تستجيب لوقف العدوان الغاشم على القطاع.

وأوضح أن الوضع في الضفة الغربية بدأ بالتوسع جراء ما يقوم به المُستوطنون من اعتداءات على الفلسطينيين، تحت رعاية ودعم قوات الاحتلال.

من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب: مجدي اليعقوب، عيد النعيمات، محمد السعودي، عمر النبر، اندريه العزوني، موقف البرازيل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرين إلى التطابق في وجهات النظر في القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن البرازيل تلعب دورًا مها وكبيرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يُسهم في جعل المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.

وطالبوا بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في كُل المجالات، بما يعود بالنفع على أبناء الشعبين الأردني والبرازيلي.

بدوره، قال فاغونديس إن بلاده تتوافق مع الأردن في رؤية سياسية حول السلام واستقرار وأمن المنطقة، مُعبرًا عن احترامه للدور الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد أن جلالة الملك يتحدث دائمًا عن القانون وتطبيقه، كونه الخط الذي يفصل العالم عن الفوضى، مُشيرًا إلى أن الأردن عامل رئيس للاعتدال وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أوضح فاغونديس "أن بلاده تقف مع تطبيق كُل القرارات التي تصدر عن الأُمم المُتحدة المعنية بحماية حقوق الدول في أمنها واستقرارها"، مؤكدًا رفض البرازيل لكُل أنواع العنف.

وأشار فاغونديس إلى أن البرازيل وعبر قنواتها الرسمية ترفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا إنها تقف إلى جانب الأردن، من أجل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

--(بترا)

م خ / ن ح/ف ق

19/11/2023 14:49:00