وزير التربية يستقبل وفداً من الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، ضمن زيارة رسمية للمملكة، للتعريف بمجالات الجائزة في دورتها السابعة عشرة.

وضم الوفد، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية محمد سالم الظاهري، والأمين العام للجائزة أمل العفيفي، ونائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي، وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتورة جميلة خانجي.

وأكد الدكتور محافظة خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات في مختلف المجالات، والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التربوي بمختلف مراحل العملية التعليمية، معربًا عن اعتزازه برسالتها وأهدافها وتنوع مجالاتها، وما تحققه من أثر طيب على صعيد اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من مختلف عناصر العملية التعليمية منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007.

من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء الجائزة محمد سالم الظاهري، عمق العلاقات الأخوية التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقات تضرب بجذورها العريقة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وقال، إن الجائزة تطرح 10 مجالات موزعة على 17 فئة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجائزة مبادرة وطنية إماراتية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة جودة الأداء التعليمي في الميدان التربوي.

بدورها، بينت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي، أن الجائزة نجحت خلال 16 عامًا السابقة في رفد الميدان التعليمي محليًا وعربيًا ودوليًا بفئات متميزة في مختلف المجالات، معربة عن اعتزازها بالمشاركة الأردنية حيث فاز 57 فائزاً وفائزة.

وعرضت نائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي لمجالات الجائزة وآليات الترشح إضافة إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي يعد أحد المجالات البارزة في تسليط الضوء على الدراسات والبحوث الخاصة برعاية الطفولة المبكرة على المستوى العالمي.

وكان الوفد الضيف زار مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمنطقة سحاب، أحد مراكز الموهوبين في المملكة.

--(بترا)

ع س/م ف/اح

19/11/2023 14:46:23