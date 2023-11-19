وزير التربية يستقبل وفداً من الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، ضمن زيارة رسمية للمملكة، للتعريف بمجالات الجائزة في دورتها السابعة عشرة.
وضم الوفد، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية محمد سالم الظاهري، والأمين العام للجائزة أمل العفيفي، ونائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي، وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتورة جميلة خانجي.
وأكد الدكتور محافظة خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات في مختلف المجالات، والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التربوي بمختلف مراحل العملية التعليمية، معربًا عن اعتزازه برسالتها وأهدافها وتنوع مجالاتها، وما تحققه من أثر طيب على صعيد اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من مختلف عناصر العملية التعليمية منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007.
من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء الجائزة محمد سالم الظاهري، عمق العلاقات الأخوية التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقات تضرب بجذورها العريقة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وقال، إن الجائزة تطرح 10 مجالات موزعة على 17 فئة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجائزة مبادرة وطنية إماراتية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة جودة الأداء التعليمي في الميدان التربوي.
بدورها، بينت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي، أن الجائزة نجحت خلال 16 عامًا السابقة في رفد الميدان التعليمي محليًا وعربيًا ودوليًا بفئات متميزة في مختلف المجالات، معربة عن اعتزازها بالمشاركة الأردنية حيث فاز 57 فائزاً وفائزة.
وعرضت نائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي لمجالات الجائزة وآليات الترشح إضافة إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي يعد أحد المجالات البارزة في تسليط الضوء على الدراسات والبحوث الخاصة برعاية الطفولة المبكرة على المستوى العالمي.
وكان الوفد الضيف زار مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمنطقة سحاب، أحد مراكز الموهوبين في المملكة.
--(بترا)
ع س/م ف/اح
19/11/2023 14:46:23
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