جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الثاني (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 ضباط وجنود في معارك برية شمال قطاع غزة المحاصر؛ ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 5.

وبحسب مصادر فلسطينه،استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.

واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتعرضت منازل الفلسطينيين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/ف ق

19/11/2023 14:45:31