جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الثاني (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 ضباط وجنود في معارك برية شمال قطاع غزة المحاصر؛ ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 5.
وبحسب مصادر فلسطينه،استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.
واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وتعرضت منازل الفلسطينيين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/ف ق
19/11/2023 14:45:31
MENAFN19112023000117011021ID1107453999
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