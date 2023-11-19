سحب قرعة الدوري النسوي تحت سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- سحبت اليوم الأحد، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي تحت سن 19 لموسم 2024/2023.

وتنطلق منافسات البطولة في السابع من كانون الأول المقبل، بمشاركة 8 فرق هي: النصر، عمان FC، الأرثوذكسي، الاتحاد، الاستقلال، الراية، عجلون، والبتراء.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة عجلون مع النصر، فيما يلتقي الاستقلال مع نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الراية نظيره عمان FC، فيما يواجه البتراء نظيره الاتحاد، على ذات الملعب.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ف ق

19/11/2023 14:44:26