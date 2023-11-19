سحب قرعة الدوري النسوي تحت سن 19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- سحبت اليوم الأحد، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي تحت سن 19 لموسم 2024/2023.
وتنطلق منافسات البطولة في السابع من كانون الأول المقبل، بمشاركة 8 فرق هي: النصر، عمان FC، الأرثوذكسي، الاتحاد، الاستقلال، الراية، عجلون، والبتراء.
وتشهد الجولة الأولى مواجهة عجلون مع النصر، فيما يلتقي الاستقلال مع نظيره الأرثوذكسي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن المجموعة الأولى.
ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الراية نظيره عمان FC، فيما يواجه البتراء نظيره الاتحاد، على ذات الملعب.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
19/11/2023 14:44:26
MENAFN19112023000117011021ID1107453998
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