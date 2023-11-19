رئيس مجلس النواب يدعو المنظمات الحقوقية لنقل صورة جرائم الاحتلال للعالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- عماد السعايدة- دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال اجتماع للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، اليوم الأحد، إلى نقل ما يحدث في قطاع غزة؛ صوتا وصورة، من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية، في ظل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لحجب الحقيقة عن العالم.

كما دعا الصفدي خلال حضوره جانبا من اجتماع اللجنة بحضور عدد من المنظمات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة في مجال حقوق الإنسان على ضوء الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، إلى مزيد من العمل لإيصال مشاهد الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الغاشم في قطاع غزة.

وطالب الصفدي جميع المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والنساء إلى التحرك أمام بشاعة مشاهد قتل الأطفال والنساء.

بدوره، دان رئيس اللجنة الصمت العالمي والخذلان الكبير لمعاني الإنسانية تجاه عمق المأساة التي شهدناها، والانحياز للجانب الصهيوني الذي اعتدى ونفذ جرائم بحق المدنيين والإبادة الجماعية ضدهم، بالإضافة إلى التهجير واستهداف المستشفيات والمدارس وقطع الطاقة والمياه والدواء.

وثمن الدور المحوري لجلالة الملك من خلال الموقف الثابت والراسخ والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة، وجهود جلالته المستمرة لإنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن جلالته كان قد حذر من هذا الانفجار منذ زمن طويل جراء عدم منح الفلسطينيين حقوقهم والاعتداء على حياتهم.

من جانبها، أشارت الممثلة العامة للأمم المتحدة كريستينا مينيك إلى التزام المنظمة الكامل بالمعايير الدولية للأمم المتحدة منذ 23 عاما، مؤكدة أننا نعيش اليوم أزمة عميقة جدا لحقوق الإنسان، ولا بد من التعامل معها بكل أهمية والتزام كبير تجاه حقوق المدنيين وما يتعرضون له خلال الحرب.

وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي أن المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني تسهم في إيصال صورة ما يحدث من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى إطلاق رسالة تضامن باسم النساء الأردنيات لوقف الحرب وإيصال المساعدات ووقف قصف المدارس والمستشفيات والتهجير القسري.

بدورها، ثمنت ريم أبو دلبوح من المركز الوطني لحقوق الإنسان دور مجلس النواب والتشاركية والتكاملية في الموقف الأردني الرسمي والشعبي من الحرب والتهجير والوقوف ضد ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي موقف الأردن من هذه المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن في ظل الصمت الدولي المستمر تجاه الجرائم كافة.

وأشاد المدير التنفيذي لمعهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، بموقف المؤسسات الوطنية، داعيا اللجنة إلى توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت الاحتلال بجرائمه، مشددا على أن مؤسسات المجتمع المدني تتمسك بالقيم والمبادئ التي هي شعار عملنا في مجال حقوق الإنسان.

من جانبهم، أكد النواب أسماء الرواحنة وعلي الخلايلة وبسام الفايز واندري حواري وسليمان أبو يحيى ومروة الصعوب وعمر النبر وجعفر الربابعة وعدنان مشوقة، رفض التجاهل والصمت غير الإنساني العالمي، وكل ما يمارس من اضطهاد وقتل ضد الأبرياء.

--(بترا)





ع س/ف ق/ ف ج

19/11/2023 14:35:00