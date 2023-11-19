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الملك لكوادر المستشفى: نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي (بترا)

11/19/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


19/11/2023 14:42:11

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