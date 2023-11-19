قصف إسرائيلي عنيف على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 19 تشرين الثاني (بترا)- تجدد القصف الإسرائيلي بقوة على المناطق اللبنانية الحدودية، منذ صباح اليوم، بالتوازي مع قيام طائرة حربية إسرائيلية بتنفيذ غارة جوية على منطقة الخرزة في بلدة عيتا الشعب.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل ( بترا) في بيروت" بان القصف يستهدف أحراج بلدة الناقورة الحدودية وتلة حمامص وسهل مرجعيون وبلدات برج الملوك وكفركلا وديرميماس الطيبة والقليعة ، واطراف طيرحرفا ومنطقة اللبونة".
وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات عن استهداف مواقع إسرائيلية في الضهيرة ونقطة الجرداح وحانيتا وتجمعا إسرائيليا في مركز سرية مُستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة موقعين إصابات.
--(بترا)
ف ج/ف ق
19/11/2023 14:20:53
MENAFN19112023000117011021ID1107453993
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