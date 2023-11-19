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قصف إسرائيلي عنيف على بلدات لبنانية حدودية

11/19/2023 2:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 19 تشرين الثاني (بترا)- تجدد القصف الإسرائيلي بقوة على المناطق اللبنانية الحدودية، منذ صباح اليوم، بالتوازي مع قيام طائرة حربية إسرائيلية بتنفيذ غارة جوية على منطقة الخرزة في بلدة عيتا الشعب.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل ( بترا) في بيروت" بان القصف يستهدف أحراج بلدة الناقورة الحدودية وتلة حمامص وسهل مرجعيون وبلدات برج الملوك وكفركلا وديرميماس الطيبة والقليعة ، واطراف طيرحرفا ومنطقة اللبونة".
وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات عن استهداف مواقع إسرائيلية في الضهيرة ونقطة ‏الجرداح وحانيتا وتجمعا إسرائيليا في مركز سرية مُستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة موقعين إصابات.
--(بترا)
ف ج/ف ق
19/11/2023 14:20:53

MENAFN19112023000117011021ID1107453993

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