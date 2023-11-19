الاتصال الحكومي تنظم ندوة تثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني(بترا)- نظمت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، ندوة تثقيفية ثانية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، شارك فيها عدد من موظفي وزارات الاقتصاد الرقمي والريادة والشباب والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي الندوة ضمن سلسلة لقاءات مستمرة تنظمها الوزارة لنشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في التصدّي للإشاعات ومكافحة خطاب الكراهية، ومواجهة تزييف الحقائق وتلفيق المعلومات، والتحقق من مصادر المعلومات.
وتناولت الندوة التي قدّمها المدرب في مجال التربية الإعلامية بكر الأمير، مفاهيم التربية الإعلامية، وأهميتها ودورها في اكتساب مهارة الوعي الإعلامي، ومهارة التعامل مع وسائل الإعلام والتفكير النقدي، وكشف الأخبار الزائفة والإشاعات.
يشار إلى أن مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي في الوزارة، تنفذ برنامجا طويل المدى لرفع مستوى الوعي بالتربية الإعلامية لدى موظفي المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات.
--(بترا)
هـ أ /أ أ/ ف ج
19/11/2023 13:50:54
MENAFN19112023000117011021ID1107453992
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