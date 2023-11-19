الاتصال الحكومي تنظم ندوة تثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني(بترا)- نظمت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، ندوة تثقيفية ثانية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، شارك فيها عدد من موظفي وزارات الاقتصاد الرقمي والريادة والشباب والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة لقاءات مستمرة تنظمها الوزارة لنشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في التصدّي للإشاعات ومكافحة خطاب الكراهية، ومواجهة تزييف الحقائق وتلفيق المعلومات، والتحقق من مصادر المعلومات.

وتناولت الندوة التي قدّمها المدرب في مجال التربية الإعلامية بكر الأمير، مفاهيم التربية الإعلامية، وأهميتها ودورها في اكتساب مهارة الوعي الإعلامي، ومهارة التعامل مع وسائل الإعلام والتفكير النقدي، وكشف الأخبار الزائفة والإشاعات.

يشار إلى أن مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي في الوزارة، تنفذ برنامجا طويل المدى لرفع مستوى الوعي بالتربية الإعلامية لدى موظفي المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات.

--(بترا)

هـ أ /أ أ/ ف ج

19/11/2023 13:50:54