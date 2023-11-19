الأرجنتينيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - توجه الناخبون الأرجنتينيون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية "ألتيرناتيف بريس أجينسي"، يتنافس في هذه الجولة كل من المرشح الشعبوي "خافيير ميلي"، الذي بدأ حياته المهنية كمذيع تلفزيوني، ووزير الاقتصاد "سيرجيو ماسا" مرشح "الائتلاف البيروني" الحاكم، الذي يهيمن على السياسة الأرجنتينية منذ عقود.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق بعد عشر ساعات، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد حوالي ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.
وتظهِر معظم استطلاعات الرأي التي سبقت التصويت وجود تعادل إحصائي بين المرشحين، ما يزيد من احتمال اعتمادهما على ناخبي مرشحي الجولة الأولى الذين لم يصلوا إلى جولة الإعادة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
19/11/2023 12:30:29
MENAFN19112023000117011021ID1107453989
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