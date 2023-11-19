الأرجنتينيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - توجه الناخبون الأرجنتينيون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية "ألتيرناتيف بريس أجينسي"، يتنافس في هذه الجولة كل من المرشح الشعبوي "خافيير ميلي"، الذي بدأ حياته المهنية كمذيع تلفزيوني، ووزير الاقتصاد "سيرجيو ماسا" مرشح "الائتلاف البيروني" الحاكم، الذي يهيمن على السياسة الأرجنتينية منذ عقود.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق بعد عشر ساعات، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد حوالي ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

وتظهِر معظم استطلاعات الرأي التي سبقت التصويت وجود تعادل إحصائي بين المرشحين، ما يزيد من احتمال اعتمادهما على ناخبي مرشحي الجولة الأولى الذين لم يصلوا إلى جولة الإعادة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

19/11/2023 12:30:29