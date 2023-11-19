جلسة في تجارة عمان حول التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - عقدت لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حول "تعزيز رحلتك في عالم التجارة الإلكترونية"، في أطار التعاون بين الجانبين فيما يخص القضايا التي تهم أعضاءهما.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني رئيسة لجنة أعمال غرفة تجارة عمان، نسرين بركات خلال افتتاحها أعمال الجلسة، بمقر الغرفة، أهمية الشراكة الفاعلة مع غرفة تجارة عمان بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشارت بركات إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة قد ارتأت مع المنتدى ضرورة عقد هذه الجلسة لتسليط الضوء على التجارة الإلكترونية والفرص التي تقدمها، وبالأخص لصاحبات الأعمال، من أجل مواكبة التحول الرقمي، والوصول إلى قاعدة أكبر من الزبائن، وتنويع أنشطتها الاقتصادية.
من جهته، عرض المدرب إيهاب أبو دية خلال الجلسة، الجوانب المختلفة للتجارة الإلكترونية ونماذجها، وأهميتها البارزة في المشهد التجاري الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول الفعال الى العملاء المستهدفين.
وتضمنت الجلسة تسليط الضوء على أهمية استخدام أدوات متخصصة لتحليل بيانات السوق وسلوك المستهلكين بهدف فهم الاحتياجات الاستهلاكية في البلد المستهدف وتعزيز التواجد الرقمي ومكانة العلامة التجارية للبائع.
وجرى خلال الجلسة نقاش حول موضوعات استراتيجيات التسويق الرقمي والأدوات المستخدمة وإدارة عمليات التوريد والتطورات المستقبلية المتوقعة للتجارة الالكترونية والتحديات التنظيمية والتشريعية لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق من خلال استخدام التجارة الالكترونية.
-- (بترا)
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19/11/2023 12:29:21
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