جلسة في تجارة عمان حول التجارة الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - عقدت لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حول "تعزيز رحلتك في عالم التجارة الإلكترونية"، في أطار التعاون بين الجانبين فيما يخص القضايا التي تهم أعضاءهما.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني رئيسة لجنة أعمال غرفة تجارة عمان، نسرين بركات خلال افتتاحها أعمال الجلسة، بمقر الغرفة، أهمية الشراكة الفاعلة مع غرفة تجارة عمان بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشارت بركات إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة قد ارتأت مع المنتدى ضرورة عقد هذه الجلسة لتسليط الضوء على التجارة الإلكترونية والفرص التي تقدمها، وبالأخص لصاحبات الأعمال، من أجل مواكبة التحول الرقمي، والوصول إلى قاعدة أكبر من الزبائن، وتنويع أنشطتها الاقتصادية.

من جهته، عرض المدرب إيهاب أبو دية خلال الجلسة، الجوانب المختلفة للتجارة الإلكترونية ونماذجها، وأهميتها البارزة في المشهد التجاري الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول الفعال الى العملاء المستهدفين.

وتضمنت الجلسة تسليط الضوء على أهمية استخدام أدوات متخصصة لتحليل بيانات السوق وسلوك المستهلكين بهدف فهم الاحتياجات الاستهلاكية في البلد المستهدف وتعزيز التواجد الرقمي ومكانة العلامة التجارية للبائع.

وجرى خلال الجلسة نقاش حول موضوعات استراتيجيات التسويق الرقمي والأدوات المستخدمة وإدارة عمليات التوريد والتطورات المستقبلية المتوقعة للتجارة الالكترونية والتحديات التنظيمية والتشريعية لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق من خلال استخدام التجارة الالكترونية.

-- (بترا)

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19/11/2023 12:29:21