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154 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة التضامن للتنس الأرضي

11/19/2023 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - يشارك 154 لاعبا ولاعبة في منافسات البطولة التصنيفية الثانية لموسم 2023 للتنس الأرضي (بطولة التضامن)، التي يقيمها الاتحاد الأردني للتنس على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة لاعبون ولاعبات ضمن 15 فئة عمرية مختلفة، حيث اختتمت أمس السبت المرحلة الأولى من هذه البطولة، فيما تستكمل المرحلة الثانية أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، حيث يصار مع انتهاء هذه المرحلة إلى إصدار التصنيف المحلي للاعبي التنس في الأردن.
ويهدف الاتحاد من إقامة البطولة سنوياً، لتنشيط اللعبة وتوسيع قاعدتها محلياً واكتشاف المواهب الجديدة واختيار عناصر المنتخبات الوطنية.
وتحمل البطولة في العام الحالي اسم "التضامن"، نظراً للأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث قرر اتحاد التنس تخصيص جزء من عائدات الحدث لدعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتقديم المساعدات الإغاثية لغزة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
19/11/2023 12:26:20

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