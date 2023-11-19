154 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة التضامن للتنس الأرضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - يشارك 154 لاعبا ولاعبة في منافسات البطولة التصنيفية الثانية لموسم 2023 للتنس الأرضي (بطولة التضامن)، التي يقيمها الاتحاد الأردني للتنس على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة لاعبون ولاعبات ضمن 15 فئة عمرية مختلفة، حيث اختتمت أمس السبت المرحلة الأولى من هذه البطولة، فيما تستكمل المرحلة الثانية أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، حيث يصار مع انتهاء هذه المرحلة إلى إصدار التصنيف المحلي للاعبي التنس في الأردن.
ويهدف الاتحاد من إقامة البطولة سنوياً، لتنشيط اللعبة وتوسيع قاعدتها محلياً واكتشاف المواهب الجديدة واختيار عناصر المنتخبات الوطنية.
وتحمل البطولة في العام الحالي اسم "التضامن"، نظراً للأوضاع الحالية في قطاع غزة، حيث قرر اتحاد التنس تخصيص جزء من عائدات الحدث لدعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتقديم المساعدات الإغاثية لغزة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
19/11/2023 12:26:20
MENAFN19112023000117011021ID1107453987
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