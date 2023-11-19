ديوان المحاسبة يستضيف دورة تدريبية لمدققي جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الصناديق الاستثمارية هي صناديق للأجيال القادمة، يجب أن تدار وفق أسس احترافية ومهنية لتحقق العائد المطلوب منها، ولضمان استدامتها ومساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لأي بلد.
وبين الحمادين، خلال افتتاحه اليوم الأحد، الدورة التدريبية " الكفاءة الاقتصادية لصناديق الاستثمار"، لمجموعة من مدققي جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشقيقة، أن تجربة إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والذي يعد الصندوق الاستثماري الأول في المملكة، تعتبر من التجارب المهمة، مؤكداً أنه خلال البرنامج التدريبي سيتم طرح عدة مواضيع تشمل: مفاهيم تتعلق بالاستثمار وأنواعه والأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الكفاءة الاقتصادية والمؤشرات الخاصة بتقييم كفاءة الصناديق، فضلا عن دراسة القوائم المالية الخاصة بها وخطوات عملية تدقيق كفاءة صناديق الاستثمار ودور ديوان المحاسبة في الرقابة عليها.
وأكد الحمادين، أهمية مساهمة الجهات التي شاركت في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ممثلين بهيئة الأوراق المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة لكوادر ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا عقد العديد من البرامج التدريبية مع الشركاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة( الأرابوساي).
يشار إلى أن مدة البرنامج الذي يشارك به 5 مدققين من جهاز الرقابة العماني مع نظرائهم من ديوان المحاسبة الأردني، يستمر لمدة خمسة أيام بواقع عشرين ساعة تدريبية.
--(بترا)
رش/أ م / س س
19/11/2023 12:01:42
MENAFN19112023000117011021ID1107453985
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