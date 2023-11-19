ديوان المحاسبة يستضيف دورة تدريبية لمدققي جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الصناديق الاستثمارية هي صناديق للأجيال القادمة، يجب أن تدار وفق أسس احترافية ومهنية لتحقق العائد المطلوب منها، ولضمان استدامتها ومساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لأي بلد.

وبين الحمادين، خلال افتتاحه اليوم الأحد، الدورة التدريبية " الكفاءة الاقتصادية لصناديق الاستثمار"، لمجموعة من مدققي جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشقيقة، أن تجربة إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والذي يعد الصندوق الاستثماري الأول في المملكة، تعتبر من التجارب المهمة، مؤكداً أنه خلال البرنامج التدريبي سيتم طرح عدة مواضيع تشمل: مفاهيم تتعلق بالاستثمار وأنواعه والأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الكفاءة الاقتصادية والمؤشرات الخاصة بتقييم كفاءة الصناديق، فضلا عن دراسة القوائم المالية الخاصة بها وخطوات عملية تدقيق كفاءة صناديق الاستثمار ودور ديوان المحاسبة في الرقابة عليها.

وأكد الحمادين، أهمية مساهمة الجهات التي شاركت في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ممثلين بهيئة الأوراق المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة لكوادر ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا عقد العديد من البرامج التدريبية مع الشركاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة( الأرابوساي).

يشار إلى أن مدة البرنامج الذي يشارك به 5 مدققين من جهاز الرقابة العماني مع نظرائهم من ديوان المحاسبة الأردني، يستمر لمدة خمسة أيام بواقع عشرين ساعة تدريبية.

--(بترا)

رش/أ م / س س

19/11/2023 12:01:42