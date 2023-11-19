شهيدان برصاص الاحتلال وإصابات بمخيمات الدهيشة وجنين وبلاطة واعتقال 66 بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 تشرين الثاني(بترا)- استشهد اليوم الأحد، فلسطينيان في مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم وجنين، كما أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب عمر علي اللحام "20"عاما استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد اقتحامه من جيش الاحتلال، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته.
من جهة اخرى، أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، باستشهاد عصام حسين الفايد "46 عاما"من ذوي الإعاقة برصاص جيش الاحتلال عند مدخل مخيم جنين اليوم الأحد.
وأكد شهود عيان، أن الفلسطيني وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد، استشهد برصاص الاحتلال بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، حيث دارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة والمخيم، وهناك تحليق لطائرة هيلكوبتر وتعزيزات تصل إلى المخيم.
وفي السياق، أصيب، اليوم، 6 فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالضرب المبرح وبحالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وآخرين بينهم مسن وسيدتان، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت جمعية الهلال أن طفلين أصيبا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، أحدهما من ذوي الإعاقة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانب اخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت 66 مواطنا فلسطينيا.
واشار نادي الأسير الفلسطيني، الى أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا قبل أن تعتقل المواطنين الستة والستين، وتحولهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
19/11/2023 12:00:43
MENAFN19112023000117011021ID1107453984
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