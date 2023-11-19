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شهيدان برصاص الاحتلال وإصابات بمخيمات الدهيشة وجنين وبلاطة واعتقال 66 بالضفة

11/19/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 تشرين الثاني(بترا)- استشهد اليوم الأحد، فلسطينيان في مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم وجنين، كما أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب عمر علي اللحام "20"عاما استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد اقتحامه من جيش الاحتلال، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته.
من جهة اخرى، أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، باستشهاد عصام حسين الفايد "46 عاما"من ذوي الإعاقة برصاص جيش الاحتلال عند مدخل مخيم جنين اليوم الأحد.
وأكد شهود عيان، أن الفلسطيني وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد، استشهد برصاص الاحتلال بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، حيث دارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة والمخيم، وهناك تحليق لطائرة هيلكوبتر وتعزيزات تصل إلى المخيم.
وفي السياق، أصيب، اليوم، 6 فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالضرب المبرح وبحالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وآخرين بينهم مسن وسيدتان، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت جمعية الهلال أن طفلين أصيبا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، أحدهما من ذوي الإعاقة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانب اخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت 66 مواطنا فلسطينيا.
واشار نادي الأسير الفلسطيني، الى أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا قبل أن تعتقل المواطنين الستة والستين، وتحولهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
19/11/2023 12:00:43

MENAFN19112023000117011021ID1107453984

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