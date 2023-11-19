ثقافة العقبة تطلق برنامج بناء نموذجنا الديموقراطي مسؤوليتنا جميعا

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 تشرين ثاني (بترا)-أمين المعايطة- أطلقت مديرية ثقافة العقبة اليوم الأحد، بالتعاون مع الجامعة الأردنية فرع العقبة، وكلية العقبة الجامعية، والعقبة للتكنولوجيا، والعقبة للعلوم الطبية، برنامج تمكين الشباب السياسي" بناء نموذجنا الديموقراطي مسؤوليتنا جميعا".

ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات في العقبة وتعريفهم بالمفاهيم الحزبية وبيان دورهم في العملية السياسية وتعزيز مشاركتهم في الأحزاب البرامجية وفهم التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتوعية والتثقيف بمسار تحديث المنظومة السياسية.

ويتناول البرنامج عدة محاور منها، قوانين الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة، الرؤى الملكية في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، أهمية مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في الحياه العامة، ضرورة مشاركة الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ودور عمادات شؤون الطلبة في تعزيز ثقافة مشاركة الشباب الجامعي في العمل السياسي .

وقال مدير الثقافة طارق البدور في تصريح صحفي، أن البرنامج يستمر 5 أيام ويشمل جلسات حوارية مع طلبة الجامعات الأربع في العقبة، ويتناول عبر 13 محاضرة أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والأحزاب البرامجية ودورهم في بناء المنظومة السياسية في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

ولفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة مديرية ثقافة العقبة، لتمكين وتدريب الشباب على المشاركة السياسية التي أطلقتها منذ بداية العام، بدعم من مجلس محافظة العقبة ،حيث نفذت المديرية العديد من البرامج والمبادرات والمسابقات وأنتجت أفلاما، شارك فيها الشباب.

--(بترا)

ا م/أ م / س س

19/11/2023 11:54:35