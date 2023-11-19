ثقافة العقبة تطلق برنامج بناء نموذجنا الديموقراطي مسؤوليتنا جميعا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 تشرين ثاني (بترا)-أمين المعايطة- أطلقت مديرية ثقافة العقبة اليوم الأحد، بالتعاون مع الجامعة الأردنية فرع العقبة، وكلية العقبة الجامعية، والعقبة للتكنولوجيا، والعقبة للعلوم الطبية، برنامج تمكين الشباب السياسي" بناء نموذجنا الديموقراطي مسؤوليتنا جميعا".
ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات في العقبة وتعريفهم بالمفاهيم الحزبية وبيان دورهم في العملية السياسية وتعزيز مشاركتهم في الأحزاب البرامجية وفهم التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتوعية والتثقيف بمسار تحديث المنظومة السياسية.
ويتناول البرنامج عدة محاور منها، قوانين الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة، الرؤى الملكية في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، أهمية مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في الحياه العامة، ضرورة مشاركة الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ودور عمادات شؤون الطلبة في تعزيز ثقافة مشاركة الشباب الجامعي في العمل السياسي .
وقال مدير الثقافة طارق البدور في تصريح صحفي، أن البرنامج يستمر 5 أيام ويشمل جلسات حوارية مع طلبة الجامعات الأربع في العقبة، ويتناول عبر 13 محاضرة أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والأحزاب البرامجية ودورهم في بناء المنظومة السياسية في المئوية الثانية للدولة الأردنية.
ولفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة مديرية ثقافة العقبة، لتمكين وتدريب الشباب على المشاركة السياسية التي أطلقتها منذ بداية العام، بدعم من مجلس محافظة العقبة ،حيث نفذت المديرية العديد من البرامج والمبادرات والمسابقات وأنتجت أفلاما، شارك فيها الشباب.
--(بترا)
ا م/أ م / س س
19/11/2023 11:54:35
MENAFN19112023000117011021ID1107453983
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