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صحيفة عبرية: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ المحتفلين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول

11/19/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 تشرين الثاني (بترا)- أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أصابت بالخطأ عددا من المحتفلين اليهود في 7 تشرين الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن تحقيقات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن حماس لم تكن تعلم مسبقا بتنظيم حفل في 7 تشرين الأول الماضي، وأن غالبية المحتفلين اليهود تمكنوا من الهرب في الحفل الذي اقتحمته عناصر من المقاومة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تحقيقات فتحت على المستويات كافة بشأن ذلك من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إسرائيل.
--(بترا)
م ف/ ف ج
19/11/2023 11:45:36

MENAFN19112023000117011021ID1107453982

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