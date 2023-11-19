صحيفة عبرية: مروحية عسكرية أصابت بالخطأ المحتفلين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 تشرين الثاني (بترا)- أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أصابت بالخطأ عددا من المحتفلين اليهود في 7 تشرين الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن تحقيقات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن حماس لم تكن تعلم مسبقا بتنظيم حفل في 7 تشرين الأول الماضي، وأن غالبية المحتفلين اليهود تمكنوا من الهرب في الحفل الذي اقتحمته عناصر من المقاومة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تحقيقات فتحت على المستويات كافة بشأن ذلك من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إسرائيل.
--(بترا)
م ف/ ف ج
19/11/2023 11:45:36
MENAFN19112023000117011021ID1107453982
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