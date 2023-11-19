عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشدد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وفي محيط مصلى باب الرحمة.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه بالتزامن مع السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
19/11/2023 11:30:12
MENAFN19112023000117011021ID1107453981
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