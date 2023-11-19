عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشدد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وفي محيط مصلى باب الرحمة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه بالتزامن مع السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

19/11/2023 11:30:12