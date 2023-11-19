-->

Sunday, 19 November 2023 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

11/19/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشدد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وفي محيط مصلى باب الرحمة.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه بالتزامن مع السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحامه.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
19/11/2023 11:30:12

MENAFN19112023000117011021ID1107453981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث