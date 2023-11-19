بني مصطفى تسلم الأمم المتحدة رسالة تضامنية مع نساء غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- سلمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، رسالة تضامن نساء الأردن مع نساء غزة.

وتتضمن الرسالة التي وقعتها نساء الأردن في التاسع من الشهر الحالي ، في إطار فعالية نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة و اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة وقف جرائم الحرب في غزة وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وتطرقت بني مصطفى، في اجتماعها مع بحوث خلال زيارتها للأردن، إلى الموقف المتقدم للأردن ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات.

وبينت بني مصطفى، أن معظم الشهداء جراء العدوان على القطاع، من النساء والأطفال ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف الإبادة الجماعية على القطاع، مؤكدة ضرورة استثمار المنابر العالمية لعكس الصورة الحقيقة والواقعية عن معاناة أهالي غزة بوجه عام والنساء والأطفال بوجه خاص، وما يتعرضون له من قتل وتهجير وإبادة جماعية.

وأشارت إلى ضرورة دعم النساء الفلسطينيات المعيلات وتمكينهن لإعالة أسرهن، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة غيرهم.

ونوهت إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة، لبرامج اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

بدورها، ثمنت علي، الشراكة المثمرة بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تنفيذ العديد من البرامج الهادفة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية والسياسية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

وأكدت أهمية رسالة تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين، والتي دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحق غزة وأهلها ونساءها وأطفالها.

وفي ذات السياق تدعو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى إعادة توجيه أنشطة حملة 16 يوما السنوية، لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام إلى العنف الممارس ضد غزة ونساءها وأطفالها وشبابها وشيوخها.

من جهتها، استعرضت بحوث، محاور خطة الاستجابة للأوضاع الراهنة في غزة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة للستة أشهر القادمة، والتي تتضمن إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى النساء والفتيات، ومواصلة دعم مؤسسات المجتمع المدني النسائية الفلسطينية وضمان مراعاة احتياجات النساء والفتيات وتعزيز قيادة النساء وأصواتهن الداعية إلى السلام في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي.

وأشادت بحوث بالخطوات التي يتبعها الأردن في مجال تصميم وتنفيذ خطط استجابة شاملة لتلبية الاحتياجات الفورية للنساء والفتيات في غزة.

كما أكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمواصلة العمل مع الأردن لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤى التحديث ومواصلة دعم جهود الأردن كبلد مضيف لأكثر من مليون لاجئ.

وأطلقت كل من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان أخيرا، رسالة التضامن التي وقع عليها أردنيات ونواب وأعيان وممثلو منظمات مجتمع، رسالة التضامن نساء الأردن مع نساء غزة، موجهة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، داعين المجتمع الدولي من خلال الرسالة إلى تحمل مسؤولياته القانونية، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف التصعيد اللاإنساني والخطير الممارس من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وأن لا تتوقف العدالة عندما تنتهك حقوق الفلسطينيين من نساء وفتيات، فحياتهم لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين ولهما نفس القيمة، وفق ما جاء في الرسالة.

--(بترا)

ح ظ/أ م / س س

19/11/2023 11:28:12