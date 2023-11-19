أطباء بلا حدود: الاحتلال استهدف احدى قوافلنا خلال جلائها من مجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الثاني (بترا)- أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أن احدى قوافلها قد تعرضت لهجوم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال جلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، مبينة أن آلاف المدنيين في مدينة غزة يتعرضون لخطر الموت بما في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال أمس السبت، إن أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم، أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من مجمع الشفاء الطبي لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة، لا سيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ومنذ 44 يوما، يشن الاحتلال عدوانه الهمجي والشرس المدمر والذي يهدف الى التهجير القسري والتطهير العرقي لقطاع غزة، حيث خلفت أكثر من 12 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لأحدث إحصاء رسمي فلسطيني.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

19/11/2023 10:42:52