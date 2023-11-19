الطاقة :انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني سعرا بلغ 788.1 دولار للطن، مقارنة بـ 803.8 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95، 845 دولارا للطن مقابل 851.4 دولار، المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 804.1 إلى 739.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 853.5 إلى 800.7 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.2 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 449.6 إلى 430.6 دولار للطن بنسبة انخفاض 4.2 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي ليصبح 83.6 دولار للبرميل، مقارنة بـ 87.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 4.5 بالمئة.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
19/11/2023 10:39:01
MENAFN19112023000117011021ID1107453978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.