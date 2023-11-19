البرلمان العربي: مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر جريمة حرب وإهانة للمنظمات الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الثاني(بترا)- دان البرلمان العربى، بأشد العبارات قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا الذي أدى لسقوط المئات من الشهداء والجرحى، ووصفه بجريمة حرب كاملة الأركان وإهانة للمنظمات الدولية والإنسانية.
واعتبر البرلمان في بيان اليوم الأحد، قصف المدارس والمستشفيات التي تأوي المئات من النازحين، جريمة حرب تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة الى ممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال من أجل وقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.
--(بترا)
ن ا/أ أ / س س
19/11/2023 10:23:57
MENAFN19112023000117011021ID1107453977
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