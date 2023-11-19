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البرلمان العربي: مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر جريمة حرب وإهانة للمنظمات الدولية

11/19/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الثاني(بترا)- دان البرلمان العربى، بأشد العبارات قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا الذي أدى لسقوط المئات من الشهداء والجرحى، ووصفه بجريمة حرب كاملة الأركان وإهانة للمنظمات الدولية والإنسانية.
واعتبر البرلمان في بيان اليوم الأحد، قصف المدارس والمستشفيات التي تأوي المئات من النازحين، جريمة حرب تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة الى ممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال من أجل وقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.
--(بترا)
ن ا/أ أ / س س
19/11/2023 10:23:57

MENAFN19112023000117011021ID1107453977

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