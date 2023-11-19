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85 % نسبة الإنجاز في طريق العقبة الخلفي

11/19/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 19 تشرين الثاني (بترا) -أمين المعايطة- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل طريق العقبة الخلفي نحو 85 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في المشروع خلال 3-5 أسابيع، وضمن المدة المقررة لتنفيذ الأعمال.
ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني)، وهو ممر اقتصادي حيوي تسلكه الشاحنات من وإلى ميناء العقبة، كما يعد شريانا حيويا للميناء ولمنطقة العقبة الاقتصادية وللعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة اليوم، إن الوزارة باشرت في شهر أيار الماضي بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للمسرب الأيسر من الطريق وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن، بطول إجمالي نحو 17 كلم وبكلفة بلغت 2.8 مليون دينار، كما عملت الوزارة على تجهيز تحويلات مرورية في مواقع العمل وتقسيم العمل لعدة أجزاء، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة.
وبين أن الأعمال في المشروع تضمنت كشط طبقة الإسفلت السطحية وحقن الشقوق إن وجدت بعد الكشط وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الأسفلتية، إضافة إلى رش طبقة إسفلت لاصقة محسنة، وتنفيذ طبقتين للخلطة الإسفلتية (رابطة وسطحية) بسمك 13 سم بعد الدحل، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، من أعمال تخطيط و تركيب عاكسات أرضية.
-- (بترا)
ا م/أ م/ب ط
19/11/2023 10:11:51

MENAFN19112023000117011021ID1107453976

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