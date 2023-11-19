مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 19 تشرين الثاني (بترا) - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي.
وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، وعن المركز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إلى التعاون من أجل بناء القدرات الوطنية من خلال أوجه التدريب المختلفة في مجال الأمن النووي والإشعاعي والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجال المصادر الطبيعية إلى جانب الخدمات الاستشارية.
واتفق الجانبان على تدريب كوادر وطلبة الجامعة، لتطوير خبراتهم ورفع سقف المعرفة لديهم من خلال البرامج التدريبية والتوعوية، واستخدام أحدث الأطر والمنهجيات في مجال الأمن النووي والإشعاعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية لتمكينهم من نقل المعرفة لزملائهم.
وبموجب المذكرة ستتعاون الجامعة من خلال المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي في تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تتماشى مع المجالات ذات الأولوية من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى عقد دورات متخصصة في مجالات قطاع العمل النووي والإشعاعي وقطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة وقطاع المصادر الطبيعية.
-- (بترا)
أع/أ م/ب ط
19/11/2023 10:01:41
MENAFN19112023000117011021ID1107453975
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