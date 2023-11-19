مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 تشرين الثاني (بترا) - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد العجلوني، وعن المركز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إلى التعاون من أجل بناء القدرات الوطنية من خلال أوجه التدريب المختلفة في مجال الأمن النووي والإشعاعي والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجال المصادر الطبيعية إلى جانب الخدمات الاستشارية.

واتفق الجانبان على تدريب كوادر وطلبة الجامعة، لتطوير خبراتهم ورفع سقف المعرفة لديهم من خلال البرامج التدريبية والتوعوية، واستخدام أحدث الأطر والمنهجيات في مجال الأمن النووي والإشعاعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية لتمكينهم من نقل المعرفة لزملائهم.

وبموجب المذكرة ستتعاون الجامعة من خلال المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي في تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تتماشى مع المجالات ذات الأولوية من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى عقد دورات متخصصة في مجالات قطاع العمل النووي والإشعاعي وقطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة وقطاع المصادر الطبيعية.

-- (بترا)

أع/أ م/ب ط

19/11/2023 10:01:41