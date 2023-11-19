الصحة العالمية تضع خطة إجلاء عاجلة لمرضى وكادر مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 تشرين الثاني (بترا) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، الليلة الماضية إن المنظمة قادت مهمة تقييم أممية بالغة الخطورة لمستشفى الشفاء شمال غزة.

وأضاف غيبرييسوس، في بيان، أن فريق التقييم خلص إلى أن المستشفى أصبح غير قادر على العمل، فلا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه.

وقال إن العاملين الصحيين بالمستشفى، نظرا للوضع الصعب وحالة الكثيرين من المرضى بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة، طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن، مضيفا أن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة.

وقال المسؤول الأممي "إن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يمكن تبريره"، داعيا إلى وقف إطلاق النار الآن وحماية المرافق الصحية والمدنيين.

وقالت منظمة الصحة العالمية- في بيان صحفي- إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إجلاء في وقت مبكر من يوم السبت لألفين وخمسمئة نازح كانوا موجودين بالمستشفى مشيرة إلى مغادرة النازحين مع عدد من المرضى وموظفي المستشفى قبيل وصول فريق الأمم المتحدة.

وبسبب قيود الوقت المرتبطة بالوضع الأمني، تمكن الفريق من قضاء ساعة واحدة فقط داخل مستشفى الشفاء الذي وصفوه بأنه "منطقة موت"، مشيرين الى أن علامات القصف والطلقات النارية كانت واضحة.

كما شاهد الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى حيث قيل لهم إن أكثر من 80 شخصا دُفنوا بها.

وقالت المنظمة: لقد كان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدث إليهم الفريق، يشعرون بالرعب على سلامتهم وصحتهم وناشدوا إجلاءهم، مضيفة انه ما زال بالمستشفى 25 من العاملين الصحيين و291 مريضا، فيما لقي عدد من المرضى مصرعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب توقف الخدمات الطبية.

ومن بين المرضى الموجودين بالمستشفى، 32 رضيعا في حالة حرجة للغاية، وشخصان في قسم الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي، و22 مريضا يحتاجون لغسيل الكلى فيما الغالبية العظمى من المرضى هم من ضحايا إصابات الحرب، بمن فيهم مصابون بكسور معقدة وبتر وإصابات في الرأس وحروق، و29 شخصا بإصابات في العمود الفقري لا يستطيعون الحركة بدون مساعدة طبية.

وأفادت المنظمة بأنه نظرا للوضع الحالي للمستشفى، تضع منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل خططا للإجلاء الفوري لمن تبقى من المرضى والموظفين وأسرهم معلنة انه خلال الـ 24 أو 72 ساعة المقبلة، حسب ضمانات المرور الآمن من أطراف الصراع، سيتم الترتيب لمهمات إضافية للنقل العاجل للمرضى من مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

-- (بترا)

م د/ب ط

19/11/2023 08:47:39