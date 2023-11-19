15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وخان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 تشرين الثاني (بترا) - استشهد 15 فلسطينيا، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات جيش الاحتلال الحربية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.
وبحسب مصادر طبية، استشهد 13 فلسطينيا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ44 على التوالي، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في جميع الأماكن على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.
وتدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3300 سيدة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
-- (بترا)
رصد/اغ/ا ص/ب ط
19/11/2023 08:24:45
MENAFN19112023000117011021ID1107453973
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