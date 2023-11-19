15 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وخان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 تشرين الثاني (بترا) - استشهد 15 فلسطينيا، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات جيش الاحتلال الحربية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، استشهد 13 فلسطينيا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ44 على التوالي، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في جميع الأماكن على وقع الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

وتدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3300 سيدة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

-- (بترا)

رصد/اغ/ا ص/ب ط

19/11/2023 08:24:45