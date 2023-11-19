جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة وارتفاع عدد قتلاه إلى 380

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر شمال قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 380 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/اغ/ب ط

19/11/2023 08:11:40