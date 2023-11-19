جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة وارتفاع عدد قتلاه إلى 380

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة وارتفاع عدد قتلاه إلى 380
التاريخ
11/19/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر شمال قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.
وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 380 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/اغ/ب ط
19/11/2023 08:11:40
MENAFN19112023000117011021ID1107453972
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