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ما بيكبرش.. براد بيت بنفس لوك فيلم Fight Club بعد ربع قرن من عرض الفيلم

11/19/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) استعاد الممثل الشهير براد بيت ذاكرة أحد أبرز أدواره الذى قدمها قبل ربع قرن خلال فيلم
Fight Club باستعادة اللوك الخاص بالشخصية حينما ظهر في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 داخل لاس فيجاس يوم السبت، وبدا عليه عدم التأثر بمرور السنين بعدما صار حاليًا في سن الـ 59 من العمر في حين كان وقتها بفيلم Fight Club يبلغ 24 عام فقط.


براد بيت فى صورتين ما بين الماضى والحاضر

براد بيت ظهر بنفس التسريحة واللون الذى ميزها آنذاك، وبمجرد ظهوره نشر موقع الديلى ميل تقريراً يؤكد فيه أن بيت وكأنه يخرج من لوكيشن تصوير فيلمه قبل ربع قرن.


براد بيت فى لقطة من فيلمه الشهير
ظهور براد بيت بيت يأتى بعد تطور علاقته مع
إينيس دى رامون والتى دخلت فى منحنى جدى، حيث أكد تقرير نشر على موقع
foxnews
أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.

براد بيت فى أحدث صورة له

وقال مصدر لمجلةPEOPLE
: "هذه هى العلاقة المناسبة الأولى لبراد منذ الطلاق"، وأضاف المصدر "من الرائع رؤيته فى مكان جيد. إينيس تجعله سعيدا للغاية"، فى حين لم يرد ممثل بيت حتى الآن.

تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات، ووظيفتها الحالية نائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021، وتخرجت دي رامون فى جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وكانت إينيس دي رامون متزوجة سابقًا من الممثل بول ويسلي، ومن غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت العناوين في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.








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