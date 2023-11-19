-->

Sunday, 19 November 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجلاء بدر: أجلت خضوعى للعلاج الطبيعى بسبب وتر أكيليس لشهور لارتباطاتى الفنية

11/19/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الفنانة نجلاء بدر
أنها قررت استغلال انتهائها من مسلسل "صوت وصورة" وعدم ارتباطها بتصوير أى أعمال فنية جديدة، فى بدء جلسات العلاج الطبيعى على قدمها لاسيما أنها أجلت هذه الجلسات طوال الأشهر الماضية بسبب ارتباطاتها الفنية.



وأوضحت نجلاء بدر لـ"اليوم السابع" أنها أصيبت منذ فترة بالتهابات فى وتر أكيليس الذى يكون له تأثير على كعب القدم والقدرة على الوقوف وقت طول، لافتة إلى أنها كانت تنتظر انتهاء تصوير مسلسل "صوت وصورة" من أجل البدء فى كورس العلاج الذى وضعها له الطبيب المعالج لها.



مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.
















MENAFN19112023000132011024ID1107453970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث