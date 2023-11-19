قبل عرض مسلسل زينهم.. اعرف مين بيخاف أكتر من شكل الجثث أحمد داود ولا كريم قاسم

MENAFN - Youm7) كشف النجمان أحمد داود وكريم قاسم عن مدى خوفهما من رؤية الجثث في المشرحة، في لقاء في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، وذلك قبل عرض مسلسلهما الجديد "زينهم "، وقال أحمد داود: أكيد بخاف في الحقيقة لكن التمثيل لا".

وتابع أحمد داود: "انا سعيد أن الشغل عندنا بيظهر كأنه حقيقة، وأضاف كريم قاسم: "انا بخاف جدا من الجثث وبخاف من الدم، ولكن انا سعيد جدا بشغل الخدع والمؤثرات في تجسيد شكل الحروق والجروح وبتظهر كأنها حقيقة".

وتعرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، اليوم الأحد على شاشة قناة on، بالتزامن مع عرض الحلقة على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.