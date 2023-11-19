مصطفى درويش.. أفيش خاص للفنان الراحل من فيلم شماريخ

MENAFN - Youm7) تشهد دور العرض السينمائي عرض فيلم "شماريخ" والذي يظهر فيه الفنان الراحل مصطفي درويش ، حيث يعود للظهور مرة أخرى عبر الشاشة الكبيرة بعد 6 أشهر من رحيله، وطرح القائمون على الفيلم أفيشات الفيلم وضمت أفيش خاص بالفنان الراحل.

مصطفي درويش

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصرى، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، ويعد خمس جولات أول فيلم مصرى يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم

حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة.

ورحل مصطفى درويش، عن عالمنا فى الأول من مايو 2023، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، وهو من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

و من أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى

وأخر مسلسله له

سره الباتع وعرض رمضان 2023

"، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما"، وغيرها من الأعمال التى تخطى عددها 30 عمل بين السينما والدراما.





